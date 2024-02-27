　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北深坑工廠20日發生大火產出臭氣，民眾質疑是否含有毒氣體。新北市環保局今（27）日表示，雙北環保局進行合作監測，台北市環保局委託專業檢測機構，在21、22日於下風處木柵地區採樣分析，其檢測結果顯示為0.037、0.025及0.009 pg I-TEQ/m³，依目前世界各國僅日本訂有環境戴奧辛空氣品質基準值0.6 pg -TEQ/m³，檢測結果均低於日本空氣品質基準值的1/16，請民眾安心。

新北環保局表示，新北市也針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測，結果皆無異常，水質快篩結果氟鹽濃度為0，空氣中採樣氟化氫檢測結果均為未檢出（N.D.），顯示無氟化氫之產生，相關數據亦與台北市環保局共享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市環保局進一步說，環保局持續以空品監測車於火場周遭監測空氣品質，另火災現場清出之廢棄物，本局亦持續於堆置地點監測空品，截至今日顯示，各項監測數據皆符合空氣品質標準。

針對後續雙北空氣品質與異味通報機制，新北環保局亦於2月23日與北空四市（基北北桃）針對空污應變作為進行協商，初步達成共識為，雖目前各地方環保局應變作業流程未對應無法量測之異味，各市後續仍將主動依火場狀況、陳情案件數、擴散模式分析等，評估異味是否影響其他縣市後，於北空聯繫群組主動分享轄內火災現況，供下風處行政區提前示警應變。另亦盤點各縣市之監測儀器、空品監測車等設備，後續倘有類似案件發生亦可跨區支援協助監測空氣品質，達到區域聯防之成效。

環保局表示，因污染物之擴散模擬與氣象條件有密切關係，倘需於火災發生後即時模擬，需有即時且精確之氣象資訊，其結果才有參考價值。環保局已與氣象專業團隊接洽，後續可於重大火災發生後即時模擬污染物擴散，並依模擬主動示警鄰近行政區，並導入北空四市區域聯防模式跨市示警通知，期望未來在民眾尚未聞到異味前即可採取防範措施，一起守護市民的健康與生活環境品質。
 

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

ET快訊
快訊／新北三重房屋傾斜！疏散26戶44人　侯友宜到場了
東區2女醉倒ATM！柯震東勸1句...反被嗆：乾你屁事
台北車站「知名咖啡」吹熄燈號　業者曝原因
預算只有3.5萬「出國能去哪？」　內行推1地：錢超夠
同鄉槍殺「少爺」他急逃返台：知道太多怕被滅口
阿沁1年狂減17.5公斤！　曝驚人對比
美女租客遭二房東痛毆毀容　她曝：晚上都不敢睡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺　工作升遷又加薪

男友突然提分手！她追問出「真實原因」失望了　一票喊：不可原諒

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

台中日曜天地Outlet推NG鞋最低200元　國民姊夫AKIRA2 ／28現身

斗六高中吳宙轅學測59級分享高分秘訣　超簡單4字：早睡早起！

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎　全場笑了

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺　工作升遷又加薪

男友突然提分手！她追問出「真實原因」失望了　一票喊：不可原諒

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

台中日曜天地Outlet推NG鞋最低200元　國民姊夫AKIRA2 ／28現身

斗六高中吳宙轅學測59級分享高分秘訣　超簡單4字：早睡早起！

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎　全場笑了

快訊／新北三重房屋傾斜！疏散26戶44人　侯友宜到場了

民進黨七連霸立委林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

福建紅會批漁船案「不可能無錄像」　盼人道領域續合作

桃園旅宿及觀光遊樂業再奪雙料特優　旅宿考核五連霸

放浪師弟BBZ二訪台灣！放話嗑50籠小籠包卻「拒吃烤鴨」原因曝光

《愛愛愛上你》推續集？　「美乳女神」席德妮史威尼親認：我們才在聊

星宇航空X星野集團　聯手春日北海道櫻吹雪與雲海行程

班鐵翔岳父母過世　妻子Celine哭到「右眼瞎掉」緊急動手術

aespa Karina撞臉動漫女神！無框眼鏡照媲美二次元　網：連痣都長一樣

粉絲日本巧遇愛莉莎莎度假！　手寫餐巾紙告白「曝她私下差異」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分

預算只有3.5萬「出國能去哪？」　內行推1地：錢超夠

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了！

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：選妃手段

更多熱門

相關新聞

深坑火災驗出戴奧辛　北市：低於日本基準

深坑火災驗出戴奧辛　北市：低於日本基準

新北深坑工廠20日發生大火，導致雙北市民從晚上至隔天清晨至少吸了12小時臭氣，民眾除了批評雙北首長反應慢半拍，也質疑是否含有毒氣體，使台北市長蔣萬安21日要求提檢討報告。台北市環保局27日表示，委託專業檢測機構於下風處的木柵地區採樣分析，戴奧辛檢測結果分別為0.037 、0.025及0.009 pg I-TEQ/m³，但皆低於日本環境戴奧辛空氣品質基準值的1／16。

三貂角台2線再設科技執法　全長7公里

三貂角台2線再設科技執法　全長7公里

汐止民宅竄黑煙...警消搶救5人　導火線竟是鋰電池

汐止民宅竄黑煙...警消搶救5人　導火線竟是鋰電池

網傳車內保特瓶裝水「喝了恐致癌？」　毒物醫闢謠

網傳車內保特瓶裝水「喝了恐致癌？」　毒物醫闢謠

深坑火警飄臭氣12hrs　吳淡如「身體出現2狀況」

深坑火警飄臭氣12hrs　吳淡如「身體出現2狀況」

關鍵字：

戴奧辛環保局新北市

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／新北地下室開挖釀鄰房傾斜　緊急疏散百人警戒中

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面