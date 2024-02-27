深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

▲▼ 新北市環保局稽查人員21日針對火災現場周遭進行水質採樣檢測 。（圖／新北環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北深坑工廠20日發生大火產出臭氣，民眾質疑是否含有毒氣體。新北市環保局今（27）日表示，雙北環保局進行合作監測，台北市環保局委託專業檢測機構，在21、22日於下風處木柵地區採樣分析，其檢測結果顯示為0.037、0.025及0.009 pg I-TEQ/m³，依目前世界各國僅日本訂有環境戴奧辛空氣品質基準值0.6 pg -TEQ/m³，檢測結果均低於日本空氣品質基準值的1/16，請民眾安心。

新北環保局表示，新北市也針對火災現場周遭進行水質現場採樣檢測，結果皆無異常，水質快篩結果氟鹽濃度為0，空氣中採樣氟化氫檢測結果均為未檢出（N.D.），顯示無氟化氫之產生，相關數據亦與台北市環保局共享。

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新北市環保局進一步說，環保局持續以空品監測車於火場周遭監測空氣品質，另火災現場清出之廢棄物，本局亦持續於堆置地點監測空品，截至今日顯示，各項監測數據皆符合空氣品質標準。

針對後續雙北空氣品質與異味通報機制，新北環保局亦於2月23日與北空四市（基北北桃）針對空污應變作為進行協商，初步達成共識為，雖目前各地方環保局應變作業流程未對應無法量測之異味，各市後續仍將主動依火場狀況、陳情案件數、擴散模式分析等，評估異味是否影響其他縣市後，於北空聯繫群組主動分享轄內火災現況，供下風處行政區提前示警應變。另亦盤點各縣市之監測儀器、空品監測車等設備，後續倘有類似案件發生亦可跨區支援協助監測空氣品質，達到區域聯防之成效。

環保局表示，因污染物之擴散模擬與氣象條件有密切關係，倘需於火災發生後即時模擬，需有即時且精確之氣象資訊，其結果才有參考價值。環保局已與氣象專業團隊接洽，後續可於重大火災發生後即時模擬污染物擴散，並依模擬主動示警鄰近行政區，並導入北空四市區域聯防模式跨市示警通知，期望未來在民眾尚未聞到異味前即可採取防範措施，一起守護市民的健康與生活環境品質。

