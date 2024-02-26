三貂角台2線再設科技執法　全長7公里禁超速+逆向…3／1啟用

▲台2線三貂角再設科技執法，全長7公里禁超速跟逆向 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市交大針對台2線三貂角路段常有車輛翻覆或衝到對向車道釀禍，3月1日起，將在105.8K至113.2K處，長約7公里設置科技執法區間測速及逆向雙黃線行駛違規偵測，速限每小時60公里，將有效防制交通事故發生，並以執法手段養成駕駛人正確且安全用路觀念。

新北市警交通大隊分析易有超速肇因事故路段，發現東北角台2線三貂角路段近幾年常有車輛翻覆或衝到對向車道，造成車禍，肇因均與超速有關，此路段略有坡度，且路幅狹小，又是大型車行駛熱點，更加容易發生事故。

為了防制交通事故肇事，將在3月1日起，將台2線105.8K至113.2K納入區間測速路段，距離長達7公里，速限每小時60公里。為了避免不良駕駛行為、或躲避區間偵測，而跨越雙黃線侵入對向車道情形，另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，提醒用路人勿心存僥倖而違規。

經分析區間測速執法對降低事故嚴重性及減少事故發生有相當程度助益，新北警強調，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全。