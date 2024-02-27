深坑火災「木柵空氣驗出戴奧辛」　北市喊話放心：均低於日本基準

▲環保局委託SGS於木柵國小進行空氣中戴奧辛及氟化氫檢測。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

新北深坑工廠20日發生大火，導致雙北市民從晚上至隔天清晨至少吸了12小時臭氣，民眾除了批評雙北首長反應慢半拍，也質疑是否含有毒氣體，使台北市長蔣萬安21日要求提檢討報告。台北市環保局27日表示，委託專業檢測機構於下風處的木柵地區採樣分析，戴奧辛檢測結果分別為0.037 、0.025及0.009 pg I-TEQ/m³，但皆低於日本環境戴奧辛空氣品質基準值的1／16。

環保局指出，目前世界各國僅日本訂有環境戴奧辛空氣品質基準值0.6 pg TEQ/m³，戴奧辛因非屬我國中央所訂空氣品質監測站監測項目，且屬超微量檢測，目前並無直讀式儀器可資監測；21日委託專業檢測機構台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）於木柵國小進行大氣中戴奧辛、氟化氫濃度採樣檢測，戴奧辛檢測結果為0.037 pg I-TEQ/m³，1pg等於一萬億分之一公克（10-12公克）。

環保局提及，該局也委託工業技術研究院於21日及22日連續2日，在政治大學進行大氣中戴奧辛、氟化氫濃度採樣檢測，戴奧辛檢測結果分別為0.025及0.009 pg I-TEQ/m，3點次檢測結果僅介於日本空氣品質基準值的6.2%～1.5%，同時3點次氟化氫檢測結果則為未檢出（N.D.），民眾可以安心。

環保局稱，2月23、24日也派員至景美溪萬壽橋旁進行水質現場採樣檢測，水中重金屬快篩六價鉻、鎳、銅、鋅皆無異常、水質快篩結果氟鹽濃度為0；同時為降低街道揚塵對空氣品質的影響，該局也自2月21起加派洗街車加強北市街道的洗掃作業，統計至2月26日總計出勤33輛次，總洗掃里程445公里，總用水量（回收水）960噸。

根據環境部訂定「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」，其戴奧辛排放標準為0.1 ng I-TEQ/m³，1pg=0.001 ng。