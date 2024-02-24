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社會 社會焦點 保障人權

汐止民宅4樓冒濃烈黑煙...警消搶救5人　導火線是「充電中鋰電池」

▲▼汐止民宅起火，警方到場發現是充電鋰電池惹禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲汐止民宅起火，警方到場發現是充電鋰電池惹禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區福德2路一處巷弄，在24日上午10時許傳出火警，4樓建築物冒出黑煙，警消也緊急動員出勤搶救，立刻將裡面5人救出，事後追出發現，原來是住家內正在充電的鋰電池起火，所幸當時受困人員全數救出也不需要送醫。

24日上午10時許，在新北市汐止區福德2路156巷一處民宅，有管理員報案在11樓的建築大樓，其中4人冒出濃烈黑煙，且不知道裡面是否有人員受困的問題，警消獲悉後緊急出動人員前往搶救。

警消到場之後，立刻前往冒煙的4樓查看，當時民眾表示已經先用滅火器撲滅火勢，警消立刻協助幫室內通風排煙以及降溫，也緊急將裡面的5人疏散到1樓檢查是否有受傷，5人最後也表示並無大礙不需要送醫。

警消事後發現，原來是正在充電的鋰電池冒煙起火，所以才會導致火警發生，後續鋰電池冒煙起火原因，也將由火災鑑識人員進行採證釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，鋰電池在正常使用下並不會突然爆炸，會起火燃燒通常為3種異常狀態，第1電池過充、第2外部短路、第3內部短路，也呼籲當鋰電池發生異常發熱、外觀膨脹或其他變化時，應加以更換。

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