台中日曜天地Outlet推NG鞋最低200元　國民姊夫AKIRA2 ／28現身

▲日曜OUTLET推出年度盛事「NG鞋特賣會」，鞋款下殺最低200元起。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

228休假去逛街！位在火車站附近的台中日曜天地OUTLET年度盛事「NG鞋出清會」今起到3月25日登場，館方表示，這次活動總計SKECHERS、Timberland、adidas以及PUMA等 60大品牌、上萬雙鞋款，價格下殺最低200元起。此外，三井LaLaport則邀來超級大咖、國民姐夫AKIRA，在2月28日當天將攜手Oricon排行冠軍的男團BALLISTIK BOYZ與歌迷相見歡。

日曜天地指出，「NG鞋出清會」，匯集眾多知名品牌如SKECHERS、Timberland、adidas、PALLADIUM、Native、BIRKENSTOCK、New balance、MERRELL、LA NEW、PUMA、PONY、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Amour等品牌。另外，3月1日舉辦一日限定活動「擲聖筊，NG鞋免費送」挑戰賽，每人皆有兩次擲筊機會，只要擲出聖筊1次，即可免費獲得NG鞋1雙。

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▲國民姐夫AKIRA去年到三井LaLaport引起轟動。（圖／民眾提供，下同）



國民姊夫AKIRA去年11月曾到台中三井LaLaport受到粉絲熱情歡迎，今年AKIRA二訪LaLaport，並加入超豪華陣容 BALLISTIK BOYZ和粉絲近距離見面，BALLISTIK BOYZ 將在現場展現舞蹈、演唱、饒舌等演出並暢談新專輯《Back & Forth》。