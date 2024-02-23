蜘蛛賊爬3樓高鷹架！三井工地電纜被偷光　南港警揪貓膩逮人

記者黃宥寧／台北報導

賊星該敗！北市南港警分局接獲報案指出，三井LaLaport工地電纜遭竊，損失約23萬元，警方調閱監視器發現，遭竊工地當晚無人車進出，掌握竊嫌疑冒險攀爬3層樓高鷹架竊取電線，蒐證完後持搜索票拘提45歲魏姓男子到案，同時起出安非他命等。全案依竊盜等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市南港三井lalaport工地價值23萬電纜遭竊，警循線追緝竊賊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

南港派出所接獲報案指出，位在南港經貿二路工地去年12月25日凌晨遭不明人士侵入並竊取多批電纜線，警方火速組成專案小組積極偵辦。承辦員警實地勘查發現遺留在現場的散亂電纜線拖曳方向，有朝向連接工地與鄰近建物鷹架跡象。

▲竊嫌趁深夜冒險攀爬約3層樓高鷹架，再利用工地空橋運輸，竊走23萬元電纜線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不出所料，發現竊嫌趁深夜冒險攀走約3層樓高鷹架，再利用銜接工地的空橋路線運輸，企圖掩人耳目犯案，旋於蒐證完備後聲請搜索票及拘票，前往魏姓竊嫌住處執行拘搜行動，當場起出作案用老虎鉗2支、第二級毒品安非他命殘渣袋及吸食器等不法證物。

據了解，有毒品前科的45歲魏男疑缺錢，才會趁深夜冒險攀走鷹架行竊，過程雖看似天衣無縫，但仍逃不過警方法眼。全案依涉嫌違反刑法加重竊盜、毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。

▲魏姓男子疑缺錢買毒鋌而走險行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，南港分局提醒，請民眾務必注意財物安全，若發現可疑人士，請速撥打110報案專線，警方將立即到場查處；南港分局將持續加強巡守及各項查緝犯罪工作，以淨化社會治安，提供民眾安全生活環境。