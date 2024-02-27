習近平簽主席令　通過「保守國家秘密法」

▲大陸表決通過新修訂的保守國家秘密法。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸在實施《反間諜法》後，近來進一步更新《保守國家秘密法》。據《新華社》27日報導，大陸十四屆全國人大常委會第八次會議27日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的保守國家秘密法。大陸國家主席習近平簽署第20號主席令予以公布。

大陸在去年10月底發布了《保守國家秘密法》修訂草案，之後徵求公眾意見中，截止時間為11月23日。該草案顯示，約有三分之二的內容可能會發生變化，並增加了10項新條款。

修訂草案對國家秘密確定作出了規定。修訂草案二次審議稿第十九條規定，機關、單位對所產生的國家秘密事項，應當依照保密事項範圍的規定確定密級，同時確定保密期限和知悉範圍；有條件的可以標註密點。

修訂草案還建議增加規定「涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。機關、單位應當開展保密教育提醒，清退涉密載體」。

會議修訂草案二次審議稿第四十六條規定，涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。機關、單位應當開展保密教育提醒，清退涉密載體，實行脫密期管理。涉密人員在脫密期內，不得違反規定就業和出境，不得以任何方式洩露國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。

會議提到，涉密人員嚴重違反離崗離職及脫密期國家保密規定的，機關、單位應當及時報告同級保密行政管理部門，由保密行政管理部門會同有關部門依法採取處置措施。