退休生活費只要工作時期5成！他36歲財務自由　理財心法公開

▲「提前退休」沒有想像中的遙不可及。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「退休」沒有想像中的遙不可及，財富管理專家李紹鋒從36歲就財務自由，他提到，退休後所需的花費，大約只有工作時期的50%~70%；不過很多人是因為不曉得該準備幾年份、多少錢，他將計算的方式，甚至賺到這筆錢的秘訣全公開，協助讀者規劃退休財務。

李紹鋒現任兆豐投資董事，他從1997年至今，財富管理經驗超過25年，管理資產間接、直接超過20億，實務經驗橫跨國內外股票、期貨、保險、基金、證券、選擇權、ETF、債券、稅務等，舉行講座更超過500場。如今他受邀三民出版社寫新書《我36歲就退休：靠被動收入達到財務自由》，將理財心法與更多讀者分享。

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他在書中提到，很慶幸自己很年輕的時候，就瞭解投資理財的重要性，積極的學習與實踐，在反覆實作過程中，逐漸累積出自己的一套投資組合模型。尤其在疫情期間，他靠著「九宮格投資組合工具」，協助了許多同學、朋友、客戶，也包括他自己財產增值，度過疫情難關。

▲《我36歲就退休：靠被動收入達到財務自由》由三民出版。（圖／三民出版）

他表示，在書中將從零開始，循序漸進的介紹說明，佈建個人專屬「投資九宮格」的方法，希望能夠協助讀者們，用滾雪球的方式，贏得財富與人生的複利效應，也做好疫後世界投資布局，為自己與家人的未來做出最審慎而妥善的規劃；萬一有一天再有不可抗拒的風險降臨，也能靠著書中的投資組合工具安然度過，不受影響。

出版社介紹，這本書教讀者打造屬於自己的低風險投資法、識破常見的銷售話術，讓投資收益穩定成長，更附有名詞解釋，就算是零基礎的投資新手也能輕鬆入門。而理財老手也不必擔心內容太簡單，透過書中提出的問題自我檢視、找出自己的理財盲點，或許能讓達到財務自由需要的時間縮短。