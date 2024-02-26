女優片酬砍半！男優降價求拍片　吳夢夢揭華語AV慘況：片商倒很多

▲吳夢夢有「台灣第一女優」的封號。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢）



記者施怡妏／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，入行至今已有7年資歷，22日突然發文「應該要退休了」，坦言依現在的作品銷量來說，去年12月產出89部影片，收入卻不到6萬元台幣，她感嘆現在華語AV業界衰敗，專屬女優價碼被砍半，男優也從每月20部片，減少到有5部就不錯，華語AV榮景就在去年3月結束。

吳夢夢在PTT回文「關於華語業界的衰敗」，公開麻豆的收益，只是想讓大家知道目前華語AV買片數據，「就目前已知的資訊，華語片商倒了蠻多間」，從去年到現在片量驟減，很多女優一部片可以拿到8-12萬元區間，現在很多片商都砍半，開價在4-7萬元。

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吳夢夢提到，如果女演員不接受價格就退役，或者是轉自媒體，至於男優的話，每月原本有20部片，一部片7000元，月薪大約14萬元，「現在能有5部就算不錯，月薪3.5萬元，也聽聞蠻多男優自己降價只求有片拍的」。

至於幕後人員影響不大，原本拍廣告的回去拍廣告，原本拍MV、戲劇的，就回去拍戲劇，華語AV的榮景就在2023年3月結束，「因為60-70%收益是靠著會貼貼紙的博弈產業，一榮俱榮，一損俱損，大陸博弈產業的沒落，終歸讓華語AV也無路可走」，目前能在拍片的片商，都是真正有觀眾願意支持購買的，「不需要靠著博弈爸爸，也能自己產片銷片」。

貼文曝光，掀起網友討論，「產業不夠成熟吧，我想」、「直接問版上有多少人看日本A片是看正版的」、「部分台灣也不喜歡演員講那些超尬台詞，沒有將演員做包裝，純賣片就是拚不過成熟國家」、「華語片近期又在關注，比一開始好很多了，也有幾個優質妹子」、「華語片運鏡真的很爛」、「還是希望華語作品能有追上日本尾巴的那一天啦」、「主要日本跟歐美就吃掉該吃掉的市場了，華語除了一開始新鮮外，就沒其他優勢」。