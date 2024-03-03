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「人生3時期」存錢最容易！生小孩前把握、55歲後累積最快風險最高

▲▼存錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人生有三個階段最容易存錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

李紹鋒
摘自／三民出版《我36歲就退休：靠被動收入達到財務自由

還記得前面我們提到過巴菲特的資產，99%都是他55歲以後才累積的嗎？一個人做好該做的投資布局後，在沒有其他意外的情況下，總資產其實是會隨著年紀一起成長的。

也許現在的你，覺得收入應付日常開銷都已經捉襟見肘，很難想像未來，但沒有關係，因為人的儲蓄與累積資產能力，跟人生週期有很大的關係。

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人的一生，有三個階段最容易存錢：

第一個階段是單身到新婚尚未有小孩之前，努力工作賺錢，卻還不需要支付房貸、子女教育經費，或奉養父母。所得減掉支出後的餘額都可以存下來。

不過，有些人會把這個階段存下來的錢，拿來當作買房頭期款或是舉行盛大的結婚典禮與蜜月旅行。買房算是還不錯的投資，但是，結婚典禮要隆重溫馨，不一定要花大錢；蜜月也是。

第二個階段則是小孩公幼到低年級，還沒真正進入升學競爭，孩子們還不太需要花大錢照顧的時候，小學高年級之後，學才藝、補習的費用和大學教育基金，也是一筆不小的支出，會讓退休生活準備金的計畫暫時擱置好一陣子。

第三個階段則是孩子長大獨立後到自己退休前，約莫是55歲以後的十到十五年間。實際上，不少人的資產大幅成長，也是落在這個階段。

▲把握人生存錢黃金階段，提早規劃退休不是夢。（示意圖／本報資料照）

30到40歲時，覺得自己手頭很緊，是很正常的事情。繳房貸、養小孩、社交應酬支出，還要奉養父母，樣樣都需要錢。在這個階段，存不了太多錢也是在所難免的事情。不過，那更顯示出將結婚之前存下來的錢確實做好投資規劃的重要性。

也就是說，30歲以前，養成記帳與節約的好習慣、購買保險、存生存準備金、積極累積第一桶金，不讓本金隨便揮霍掉，同時學習投資理財知識，是最重要的頭等大事。定存或定期定額扣款購買基金，是不錯的開始。

30到40歲的階段，則是開始進入金融市場、累積資產的階段，存到第一桶金之後，可以選擇發展前景良好的績優股或ETF、被動式基金作為主要投資標的。

40到50歲的階段，可能比較難從主動收入中存下錢，資產累積得靠過去已經投入金融市場的資產幫忙。到了這個階段，投資有了一些資歷，也經歷過牛、熊市洗禮，應該比較能夠辨別市場變化。如果能力允許，可以撥一部分資金放在風險較高但是收益也不錯的投資標的上。

50到65歲的階段，將是財務累積最快速的一段，不過也是最承受不起投資失利虧損的階段。因此，建議挑選穩健累積資產的被動式基金或ETF作為主要投資標的，建立資產組合配置，以資產不貶值、不縮水為主要考量。

而65歲以後，開始會動用個人投資來支應退休生活，請做好每年變現額度的規劃，不要讓自己被迫賣在熊市或資產下跌的時期。

★本文摘自三民出版《我36歲就退休：靠被動收入達到財務自由》，作者李紹鋒，從1997年至今，財富管理經驗超過25年，管理資產間接直接超過20億。本書手把手教你如何計算退休生活準備金，連怎麼賺到這筆錢的秘訣都一次告訴你。

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