股市漲跌超焦慮！理財作家點「年輕人常犯7陷阱」=把股票當賭博

▲股市漲跌，經常影響投資者的心情。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

台股日前漲逾60點再創歷史新高，不過昨27日又下跌93.64點，對於股市漲跌起伏，許多投資手難免焦慮、衝動行事。存股高手陳重銘與作家吳淡如曾提到，「自我控制能力」決定能否成為投資界真正的勝負手，除了理財知識，更重要的是學會控制自己的情緒，並舉出年輕投資人常落入的「7個陷阱」。

面對如台積電、台泥這樣的績優龍頭股，許多人都知道要「堅持買入，耐心持有」；不過陳重銘、吳淡如在合著的《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書也曾提到，真正的挑戰不在於選擇哪些股票，而是如何控制那個時刻衝動的自己，理財EQ的重要性，高過於理財IQ；能否控制自己的情緒，不讓恐慌、貪婪左右決策才是關鍵，並舉出年輕投資者常犯的「7大陷阱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陷阱1、高價搶著買，低價卻拚命賣

在經濟學中，理性預期是價格上升導致需求減少，價格下跌則需求增加。然而股市卻常與此相反，當市場走高，投資者因樂觀而高價入市；當市場下跌，悲觀情緒則促使他們低價賣出。股票是市場上唯一「折扣時讓投資者感到不悅」的商品，反映出許多人將其視為賭博工具。實際上，股票代表著公司的一部分，投資應聚焦於公司的獲利能力，趁股價低迷時購入優質公司的股票，才是最理性的選擇。



陷阱2、明知銀行利息低，錢卻長期放銀行

從動物演化而來的人類有「趨吉避凶」本能，這種恐懼在現代社會仍深刻影響著我們的經濟行為。恐懼讓人們選擇將錢存於銀行，避免投資風險時，長期看來，可能因通膨而蒙受損失。

有趣的是，很多人因為怕銀行倒閉，而不敢買第一金（2892）的股票，卻把錢存在第一銀行中，這是否真的合乎邏輯？在時間的推移下，如果長期投資的回報率高於銀行定存的利率，那麼冒一點風險可能是值得的。



陷阱3、把雞蛋放在同一個籃子裡，忘記分散風險

俗話說「團結力量大」，但在股市投資上，將資金全部投入單一股票並非明智之舉。一些投資者追求高收益，而選擇不分散投資，認為這樣才能賺取大錢。然而頻繁的買賣換股，不僅增加了手續費和稅賦成本，也忽略了股市的不可預測性，即便公司經營層也難以預見未來。

投資股票的關鍵在於「誰的犯錯較少」，未進行分散投資的人，終面臨巨大風險，可能把所有資金投入一家最終失敗的公司。分散投資是基本策略，購買如0050或006208這樣的指數型ETF，持有台灣市值最大的50家企業，是一種簡單有效的方法。



陷阱4、不願意長期持有，拚命短線進出

頻繁進出市場，尤其是「當沖者」常自視過高，錯誤地相信「幸運永遠伴隨著自己」。若真有那般幸運，或許早已成為台灣首富。這樣的短線交易習慣，也削弱了從事長期投資的耐心。

正如股神巴菲特所言，「如果你不打算持有一檔股票十年，那麼甚至十分鐘都不值得持有。」長期持有優質公司的股票，利用時間的複利效應來積累財富，才是成功投資的真正途徑。

陷阱5、明知明牌不可信，卻又到處問明牌

如果你提前知道考試題或大樂透號碼，很可能不會分享給他人，因為理性的人都知道這樣的信息價值。然而，在股市投資上，許多人卻因貪婪和懶惰，四處尋求所謂的「明牌」。但若有人真知道某支股票將大漲，為何要與你分享呢？

這種追求快速獲利的心態，即使偶爾獲得所謂的內幕消息，也無法保證成功，因為缺乏自身的判斷能力。與其盲目追求他人提示的「明牌」，不如努力提升自己的知識和判斷能力。許多所謂的內幕消息，不過是詐騙的餌，要小心不要上當。

▲許多投資者時時刻刻盯著手機看盤，這種行為往往導致「關心則亂」。（示意圖／pixabay）



陷阱6、時時守著手機看盤

在資訊技術高度發達的今天，隨手一部手機就能讓投資者時刻關注股市動態。但是，過度盯盤真的能讓股價上漲嗎？實際上，這種行為往往導致「關心則亂」，容易做出錯誤決策，事後悔恨。

許多人盯盤，是希望能快速知道投資結果，無異於「將投資視同賭博」。長時間盯盤不僅增加精神壓力，還會影響工作和學習的專注度，長遠來看對自己毫無益處。

股價受到多重隨機因素影響，盯盤並無實質幫助。不如將時間投入到工作、學習和長期投資規劃中，真正實現「有錢也要有閒」的投資哲學。立刻放下盯盤的壞習慣，將時間用於更有價值的學習和思考。



陷阱7、股價有漲有跌，卻為漲跌而煩惱

《三國演義》裡的名言「天下大勢，合久必分，分久必合」，在股市中同樣適用為「股票走勢，漲多必跌，跌深必漲」。因此，無需對短暫的市場波動感到悲傷。股價變動是買賣雙方博弈的結果，當雙方對股票的看法出現明顯分歧時，就會引發價格的大幅波動。

隨著經濟的持續成長，優質公司的獲利和股利會逐步增加，對於長期投資者來說，這是一個利好消息。而短線投資者，則可能因為意外或股災而面臨損失，成為一場悲劇。投資的關鍵是選擇優質公司進行長期持有，而不應該因短期的漲跌過度擔憂，以免無謂的憂心。

（資料摘自時報出版《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，作者陳重銘、吳淡如）

▲陳重銘、吳淡如在書中提醒投資者常犯的陷阱。（圖／時報出版）