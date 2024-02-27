監院指社宅興建效率不彰　租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國由於都會區居住成本過高，高房價成為十大民怨之首，為解決都會區住房問題，政府推動「社會住宅興辦計畫」，計畫至2024年底興建12萬戶社會住宅。惟根據內政部不動產資訊平台之社宅興辦進度，興建效率疑有不彰。經監委賴振昌、蔡崇義提出調查報告，監察院內政及族群委員會於27日決議通過，促請行政院督飭所屬確實檢討改進。

監察委員賴振昌、蔡崇義調查發現，政府自2017年開始推動「社會住宅興辦計畫」，預定至2024年底直接興建12萬戶社會住宅。據內政部統計，截至2023年12月底止，已直接興建94,043戶社會住宅（含「既有」、「新完工」、「興建中」及「已決標待開工」，不含「規劃中」），興辦進度約為78.37%，預估2024年底可達成107.32%超越全部計畫目標。

監委分析2023年12月底數據發現，雖然含興建中及已決標之戶數已達標，但因決標與實際完工日期尚有時間落差，已完工（含既有）可入住之社會住宅不足，以致社會住宅中籤率偏低，不僅難以滿足民眾需求，更遑論發揮健全租屋市場，進一步與購屋市場相互調控的市場均衡機制，造成外界質疑政府興建社會住宅效率不彰。

監委表示，鑒於國民對社會住宅之殷切企盼，中央與地方政府允應攜手同心、排除萬難，提升社會住宅興辦速度與量能，加速落實居住正義。

監委指出，推動社會住宅乃我國當前重要的居住政策，卻因都會區寸土寸金、覓地困難，如何取得適合基地，成為興建社會住宅最大挑戰。經監察院調查，截至2023年中期，財政部國有財產署與各直轄市政府管有6都範圍內遭占用、空置之大面積（500平方公尺以上）住、商、工用地高達537.12公頃，明顯未發揮公地促進社會與全民福祉之使命。

監委表示，社會住宅主要為解決社會、經濟弱勢、青年族群與部分中產階級所面臨的基本居住問題，使其享有穩定可負擔的安居之所。然以雙北地區為例，有部分2至3房型社會住宅租金落在2萬元至4萬500元之間，恐已超出一般承租人之負擔能力，有悖社會住宅照顧社會上相對弱勢族群之理念，政府允應加速研擬社會住宅租金分級收費原則，讓社會住宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式。