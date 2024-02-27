　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院指社宅興建效率不彰　租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

我國由於都會區居住成本過高，高房價成為十大民怨之首，為解決都會區住房問題，政府推動「社會住宅興辦計畫」，計畫至2024年底興建12萬戶社會住宅。惟根據內政部不動產資訊平台之社宅興辦進度，興建效率疑有不彰。經監委賴振昌、蔡崇義提出調查報告，監察院內政及族群委員會於27日決議通過，促請行政院督飭所屬確實檢討改進。

監察委員賴振昌、蔡崇義調查發現，政府自2017年開始推動「社會住宅興辦計畫」，預定至2024年底直接興建12萬戶社會住宅。據內政部統計，截至2023年12月底止，已直接興建94,043戶社會住宅（含「既有」、「新完工」、「興建中」及「已決標待開工」，不含「規劃中」），興辦進度約為78.37%，預估2024年底可達成107.32%超越全部計畫目標。

監委分析2023年12月底數據發現，雖然含興建中及已決標之戶數已達標，但因決標與實際完工日期尚有時間落差，已完工（含既有）可入住之社會住宅不足，以致社會住宅中籤率偏低，不僅難以滿足民眾需求，更遑論發揮健全租屋市場，進一步與購屋市場相互調控的市場均衡機制，造成外界質疑政府興建社會住宅效率不彰。

監委表示，鑒於國民對社會住宅之殷切企盼，中央與地方政府允應攜手同心、排除萬難，提升社會住宅興辦速度與量能，加速落實居住正義。

監委指出，推動社會住宅乃我國當前重要的居住政策，卻因都會區寸土寸金、覓地困難，如何取得適合基地，成為興建社會住宅最大挑戰。經監察院調查，截至2023年中期，財政部國有財產署與各直轄市政府管有6都範圍內遭占用、空置之大面積（500平方公尺以上）住、商、工用地高達537.12公頃，明顯未發揮公地促進社會與全民福祉之使命。

監委表示，社會住宅主要為解決社會、經濟弱勢、青年族群與部分中產階級所面臨的基本居住問題，使其享有穩定可負擔的安居之所。然以雙北地區為例，有部分2至3房型社會住宅租金落在2萬元至4萬500元之間，恐已超出一般承租人之負擔能力，有悖社會住宅照顧社會上相對弱勢族群之理念，政府允應加速研擬社會住宅租金分級收費原則，讓社會住宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式。

ET快訊
快訊／妹妹遭踹4下慘死！　照護員重判9年
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監院指社宅興建效率不彰　租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

柯文哲稱黨團人事費55萬駁「寄生國會」　綠委曝金額：沒虧待民眾黨

台中市5年標售5.3萬坪土地今年還要再賣123筆　內政部憂房價漲行文籲暫緩

陳建仁喊「520和蔡英文同進退」　周玉蔻：賴清德找小英幫留大仁哥

藍稱綠「卡韓」接民主基金會董事長　吳思瑤駁：照慣例由韓國瑜出任

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

明與馬英九出席228追思會　網預告將抗議⋯蔣萬安：傾聽多元聲音

朱立倫稱以和平角度紀念228　談拆中正紀念堂「不必製造紛爭」

邦誼穩了？吐瓦魯新總理稱「持久且永恆」　外交部：將派團祝賀

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

監院指社宅興建效率不彰　租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

柯文哲稱黨團人事費55萬駁「寄生國會」　綠委曝金額：沒虧待民眾黨

台中市5年標售5.3萬坪土地今年還要再賣123筆　內政部憂房價漲行文籲暫緩

陳建仁喊「520和蔡英文同進退」　周玉蔻：賴清德找小英幫留大仁哥

藍稱綠「卡韓」接民主基金會董事長　吳思瑤駁：照慣例由韓國瑜出任

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

明與馬英九出席228追思會　網預告將抗議⋯蔣萬安：傾聽多元聲音

朱立倫稱以和平角度紀念228　談拆中正紀念堂「不必製造紛爭」

邦誼穩了？吐瓦魯新總理稱「持久且永恆」　外交部：將派團祝賀

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

林右昌幕僚曝謝國樑「漏看5字」　捅出大婁子

國旅貴爆！　王國材：業者說因離峰客人太少

快訊／蔡英文財產申報曝光　存款6298萬、兩書著作權價值無法估計

快訊／賴清德財產申報　存款少34萬「剩下215萬」、背房貸1386萬

送陳俊翰最後一程　賴清德：他已離開了輪椅

海鯤號泊港測試　船體首度露出

稱「國會寄生我」遭綠營圍剿！柯文哲澄清了

陳俊翰今告別式　母校密西根大學法學院長悼念

林右昌再轟謝國樑「鬼扯」　爆謝1／31日沙盤推演令警方夜襲NET

昨祝福林襄　蔣今自稱「亘粉」

潘孟安白吊嘎秀廚藝　煮湯圓加「這味」

翻桌郝柏村的立院戰神 陳水扁來了

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」

基隆NET爭議狂燒！台大教授挺「謝國樑沒問題」

更多熱門

相關新聞

台中市5年標售5.3萬坪土地今年還要再賣123筆　內政部憂房價漲行文籲暫緩

台中市5年標售5.3萬坪土地今年還要再賣123筆　內政部憂房價漲行文籲暫緩

台中市政府近期將標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。對此，內政部表示，統計台中市政府從108年至112年底，近5年台中市政府所標售的土地面積為5.3萬坪、總金額504億；為避免中市府標售土地帶動建商溢價搶標，造成台中市不動產行情再次飛漲，並加重市民住宅價格負擔，地政司已行文請台中市政府暫緩標售前述土地，並優先考量將土地做為興建社會住宅儲備用地。

快訊／賴清德財產申報　存款少34萬「剩下215萬」、背房貸1386萬

快訊／賴清德財產申報　存款少34萬「剩下215萬」、背房貸1386萬

快訊／蔡英文財產申報曝光　存款6298萬、兩書著作權價值無法估計

快訊／蔡英文財產申報曝光　存款6298萬、兩書著作權價值無法估計

大陸海警船頻越界侵禁止區　陳建仁：加強取締、進行必要驅離

大陸海警船頻越界侵禁止區　陳建仁：加強取締、進行必要驅離

蘇丹紅辣椒粉竄全台　陳建仁：21家進口業者遭禁止

蘇丹紅辣椒粉竄全台　陳建仁：21家進口業者遭禁止

關鍵字：

內政部社會住宅行政院監察院居住正義地方政府高房價

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面