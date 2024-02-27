陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸警再闖金門禁止水域　陳雪生：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

▲▼行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫、海委會主委管碧玲、交通部長王國材，接受立委陳雪生質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委陳雪生質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

兩岸在金廈海域爭端持續升高，繼大陸海監船20日進入金門禁、限制水域後，福建海警25日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。國民黨立委陳雪生今（27）日於立法院質詢時，先是詢問行政院長陳建仁是否曾說近期要加強取締、必要時驅離，他建議追逐暫時避免，認為海巡這時候需要忍耐，陳建仁說，我方從來不會挑釁；海委會主委管碧玲則回應，一直都是希望朝向人道撫慰方式處理，盼對方立場也如此。

兩岸在金廈海域爭端持續升高，近期持續有中國海警闖入禁止區域，陳雪生表示，金廈水域中國漁民罹難事件，間接影響到馬祖海域；陳雪生談到建議把法律與人道切割開來處理時，管碧玲向一旁的陳建仁咬耳朵說，「是對方不想切割。」

管碧玲說，去年4月的一次執勤也是落海4位，3位就是我們的船員，好在現場總數有三艘船，把人員全部都救起來，海巡人員知道執法也是在搏命，絕對不可能說我方船比對方小，還會去想要撞這艘船，目前案情就是請檢察官還原，「我們很遺憾」，並強調，一直以來都是希望朝向人道撫慰方式處理、來談判，我方一直期待整個談判環境是如此，也希望對方立場也是如此。

陳雪生建議，海巡追逐暫時避免，因為金廈事件還沒有處理好，日前縣長、議長到對岸去，與中國的領導們氣氛都還不錯；另提及三無船舶在海巡與海警雙方在檯面下都有默契，共同打擊犯罪並取締。

陳雪生說，目前對岸群起激憤，他向海巡建議，需要忍耐戒備；管碧玲說，自己已經特別指示，要冷靜理智來進行常態性巡護，海巡不會挑釁，陳建仁也強調我方從來不會挑釁。

管碧玲說，已特別指派海巡署長周美伍去上香，也接見家屬，希望在這氣氛下能夠有進展，只是很多外界提出來希望他們做的事情，「真的很難」；她也感謝金馬縣政府與縣議會幫了很多忙，很希望趕快回到人道撫慰的方向，好好解決這件事，「我們有很大誠意，我們很努力。」

陳雪生強調，自己是持平立場，絕對不樂見悲劇發生，但不會幫海巡或中國講話，但有中國老百姓搞不清楚狀況，群起激憤甚至發生三無船舶追逐海巡事件，因此認為海巡這個時候需要忍耐，「戒備、我們戒備就行了，不要挑釁。」而對於人命的部分跟他們道歉，這沒有什麼關係，不要為了一點小事情而傷害兩岸人民感情。

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