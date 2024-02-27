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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李乾龍轟禮讓白召委是「被賣幫數錢」　朱立倫：黨中央尊重黨團

▲對於召委禮讓，朱立倫稱尊重黨團。（圖／國民黨提供）

▲對於召委禮讓，朱立倫稱尊重黨團。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前同意授權黨團三長去談禮讓1席召委給民眾黨團，並傳出那席就是要讓給在財政委員會的民眾黨立委黃珊珊，點燃黨員怒火，國民黨前秘書長李乾龍斥學不會教訓，另外，民眾黨團正副總召黃國昌、黃珊珊有意選雙北市長，這樣還要合作嗎？黨主席朱立倫回應稱，「現在談2026、2028會陷入選舉的糾葛中，不如努力快通過法案」，國民黨中央尊重黨團運作，用彈性方式結合所有力量把法案通過。

禮讓召委消息一出，讓藍營基層和支持者炸鍋，怒嗆「KMT真的是記不住總統大選藍白合所受的罪和吃的苦頭，總是有些蠢人建議幹蠢事」、「笨到不行，國民黨若堅持，接下來所有選舉就不投國民黨了」、「我們是票投國民黨，沒有投給民眾黨喔！請國民黨搞清楚狀況」，連李乾龍也轟，總統選舉結束沒多久，被騙還不夠，還做「藍白合白日夢」、「被人賣掉還幫數錢」。

朱立倫上午對此則回應，目前立法院所有委員最重要的責任就是反映民意，把民眾期待的法案都通過，像是今早舉行公聽會的《人工生殖法》或是國會改革等民生法案都要通過。

朱立倫說，要通過這些法案，必須要面對現有執政黨的反對，一定要團結所有力量，國民黨中央尊重立法院黨團的運作，目前就是彈性方式，結合所有力量把這些法案通過，這是民眾期待。

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