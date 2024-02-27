　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林女駕駛遇臨檢竟跳針喊「好恐怖」　被搜出9包各式毒品

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺警分局日前執行防制酒駕擴大臨檢勤務，於崙背鄉台19線攔停一部自小客車，案臨檢程序例行性的查看，車上一名女駕駛要下車窗，竟對著警員說「好恐怖」，神情異常，現場警員將其引導至路旁詳查，赫然發現該名林姓女駕駛涉嫌持有毒品海洛因、安非他命及大麻，當場依法逮捕並移送法辦。

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，23日晚間21時許，崙背派出所及豐榮派出所員警當晚許於台19線執行路檢勤務，林姓女子駕駛自小客車被警員攔查後，看到員警便神色慌張，重複說「好恐怖」而引起警方注意。警員上前盤查發現，林女車內副駕駛座竟放著毒品分裝鏟，綜合各項因素研判，懷疑其可能涉嫌毒品案。

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

隨後在警方持續盤查下，林女從隨身包內取出海洛因6包(毛重16.51克)、安非他命1包(毛重3.55克)、大麻2包(毛重4.22克)及玻璃球吸食器等證物，警方依涉嫌違反毒品危害防制條例將林女送辦。西螺警分局長閻百川表示，同仁執勤認真辛勞，見微知著查獲毒品犯罪，展現警方除惡務盡的精神。警方將持續追查毒品來源，持續溯源刨根偵辦，展現緝毒決心。

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►推雲西觀光廊帶發展　張麗善拜會四湖海岸植物園

►政風美女吳安琪閃辭！正職連4年考績乙等　做直銷月薪翻13倍

►元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

►元宵夜驚魂！北港木造屋突大火　不排除遶境煙火炮竹釀禍

►元西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

ET快訊
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆
美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　瞬間畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

僵局已解？海巡談判小組撤離金門　8次閉門協商疑現轉機

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

僵局已解？海巡談判小組撤離金門　8次閉門協商疑現轉機

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

祥碩受惠高速傳輸需求　5大外資同步調高目標價、最高2875元

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

快訊／永康騎士疑自摔撞大型車輛　遭輾爆頭慘死

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

即／新北工人墜落B3　腦漿流出慘死　

即／新北工安意外！鷹架工12樓墜2樓不治

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

中壢眷村出身「少爺」在泰被爆頭棄屍！　疑4台人涉案

彰化小姊妹昏迷第6天！　血壓穩定狀況持平

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

槍殺眷村「少爺」　涉案4台人+1泰女已進入金邊

快訊／台南住宅凌晨起火！數十隻流浪貓狗遭燒死

新北辣女警警專仙氣照曝　目擊街友瀕死成從警關鍵

更多熱門

相關新聞

雲林犬貓2024絕育補助3／1限額開跑

雲林犬貓2024絕育補助3／1限額開跑

根據統計，雲林犬貓未絕育裁罰件數自2020年至2024年2月27日止計裁罰11件，裁罰金額計55萬元整。雲林縣政府將於3月1日起啟動犬貓三合一絕育補助相關活動，開放約3000隻犬貓絕育補助名額，鼓勵設籍雲林縣且年滿18歲之飼主，就近將毛小孩帶至與縣府配合動物醫院進行絕育。

2男違停紅線遭喝斥　怒抄球棒痛毆麵店老闆

2男違停紅線遭喝斥　怒抄球棒痛毆麵店老闆

台中工廠空地電纜狂燒　千萬消防車操到飄白煙

台中工廠空地電纜狂燒　千萬消防車操到飄白煙

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主怒炸：不要臉

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主怒炸：不要臉

關鍵字：

一級毒品臨檢雲林西螺警分局影音

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面