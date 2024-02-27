雲林女駕駛遇臨檢竟跳針喊「好恐怖」　被搜出9包各式毒品

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺警分局日前執行防制酒駕擴大臨檢勤務，於崙背鄉台19線攔停一部自小客車，案臨檢程序例行性的查看，車上一名女駕駛要下車窗，竟對著警員說「好恐怖」，神情異常，現場警員將其引導至路旁詳查，赫然發現該名林姓女駕駛涉嫌持有毒品海洛因、安非他命及大麻，當場依法逮捕並移送法辦。

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，23日晚間21時許，崙背派出所及豐榮派出所員警當晚許於台19線執行路檢勤務，林姓女子駕駛自小客車被警員攔查後，看到員警便神色慌張，重複說「好恐怖」而引起警方注意。警員上前盤查發現，林女車內副駕駛座竟放著毒品分裝鏟，綜合各項因素研判，懷疑其可能涉嫌毒品案。

隨後在警方持續盤查下，林女從隨身包內取出海洛因6包(毛重16.51克)、安非他命1包(毛重3.55克)、大麻2包(毛重4.22克)及玻璃球吸食器等證物，警方依涉嫌違反毒品危害防制條例將林女送辦。西螺警分局長閻百川表示，同仁執勤認真辛勞，見微知著查獲毒品犯罪，展現警方除惡務盡的精神。警方將持續追查毒品來源，持續溯源刨根偵辦，展現緝毒決心。

▲林姓女駕駛看到員警神色慌張，遭搜出多包一級、二級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）