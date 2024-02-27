金門也中鏢！「菜䔕餅」含蘇丹紅辣椒粉　全聯緊急下架50包

▲金門也爆出菜䔕餅使用到蘇丹紅辣椒粉 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

蘇丹紅辣椒粉流竄全台！苗栗縣鑫豪食品公司製造的菜䔕餅及白胡椒棒，日前被檢驗出含有致癌物蘇丹紅辣椒粉。金門縣衛生局25日派員前往全聯福利中心稽查，全縣3家全聯福利中心已依公司通知下架回收「菜䔕餅（110g）」產品總計50包，全聯福利中心表示，若消費者有疑慮，可憑原交易的完整發票，全聯將協助辦理退貨。

金門縣衛生局調查縣內食品中盤商，經查金門縣並未進貨白胡椒棒及有問題之菜䔕餅（規格為30g、65g，有效日期:2024.08.2、08.15及08.23）。金門縣衛生局將持續進行販售通路之稽查及監督經銷商回收退回作業，防止問題產品流入市面，以確保鄉親之消費安全。

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▲金門縣衛生局派員到賣場稽查 。（圖／記者林名揚翻攝）

苗栗縣衛生局表示，該批不合格之辣椒粉於1月4日收貨255公斤，已使用量為116.5公斤，製成菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g），其中菜䔕餅110g之規格僅販售予全聯福利中心，已出貨量為1802箱，另30g及65g規格通路皆為一般食品中盤商，已出貨量為2500箱，而白胡椒棒則分成210g/包共77箱、5斤裝共115箱，合計已出貨192箱，以上皆已掌握下游業者名單，並要求業者儘速完成回收作業；另外，現場剩餘138.5公斤辣椒粉已封存禁用，待後續退回出貨廠商。