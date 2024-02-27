超商獨家！「蠟筆小新屁屁怪獸」限量周邊　立體屁屁杯墊、鑰匙圈超Q

▲7-11推出「蠟筆小新屁屁怪獸系列」全新3款限量周邊，將在2月28日早上11點起開放預購。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新粉絲快看過來！就有超商獨家推出「蠟筆小新屁屁怪獸系列」限量周邊，其中，立體屁屁鑰匙圈超可愛，蠟筆小新的屁屁摸起來超Q軟，隨時帶在身邊超紓壓，還有立體屁屁杯墊，杯子可靠在屁屁旁，實用又有趣，蠟筆小新粉絲們一定要收藏。

7-11推出「蠟筆小新屁屁怪獸系列」全新限量周邊，將在2月28日早上11點起開放預購，首推「屁屁怪獸造型存錢筒」，正反面都超可愛，投幣孔可放入50元硬幣，取出孔在公仔底部，旋轉打開即可取出錢幣，可愛又實用。

▲▼「屁屁怪獸造型存錢筒」前後都可愛。



▲「紓壓鑰匙圈」的蠟筆小新屁屁為軟膠材質，觸感非常Q軟。



「紓壓鑰匙圈」的立體蠟筆小新屁屁為軟膠材質，手感超Q軟，隨時都能捏捏或戳戳蠟筆小新；「隔熱杯墊」也是超可愛的立體屁屁怪獸造型，杯子可靠在屁屁旁，底部止滑、隔熱效果佳，當擺飾也超療癒。

▲日本人氣奇幻動物森林展覽攜手台灣手搖飲推出聯名紙杯。（圖／珍煮丹提供，下同）

日本知名藝術家「樋口裕子」於台灣展開「奇幻動物森林 樋口裕子展」，並聯手手搖飲品牌「珍煮丹」推出3款超可愛聯名限定杯身、2款杯膜，把筆下經典角色係上著貓咪臉蛋卻長出蛇手和章魚腳的GUSTAVE、以愛貓為創作靈感的BORIS，和白色身軀上長著單隻眼睛的HITOTSUME等通通放在手搖杯上，且角色還通通換上新衣，特別以台灣傳統印花、植物作為設計，吸睛度十足，即日起就能在全門市買飲料獲得。

▲加碼喝3款青梅系列飲品。

加碼喝全新青梅系列飲品，首推「九分熟梅子冰茶」，使用9分熟的梅子搭配不知春茶，再放進桂花凍增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝；再來的「青梅Highball Tea」則是選用0%啤酒結合青梅、熟香木梨茉莉茶湯，綿密氣泡感帶出似酒似茶的滋味；最後這杯「胭脂梅芭樂綠」，嚴選台灣紅心芭樂搭配木梨茉莉茶，杯底則有青梅，芭樂香與酸甜青梅的組合超對味，即日起於全門市開賣。