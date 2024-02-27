　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拉麵、壽司都是「高澱粉」日本人卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

▲▼日本,日本女生,瘦。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本人肥胖率低於台灣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

日本是多數台灣人最喜歡旅遊的國家，也是疫情解封後，大家出國的首選，有網友表示，日本食物大多都是澱粉，像是壽司、拉麵等等，但是走在日本的街道上，卻發現大家的身材都不錯，很少有肥胖的人，反觀台灣，肥胖的比例較高，好奇背後原因，貼文掀起討論，網友直呼「台灣人太懶又愛亂吃」。

有網友在PTT發文，「日本人超愛吃澱粉，結果比台灣人瘦的原因？」走在日本街上，發現日本人身材都很苗條，也保持得很好，很少看到體態肥胖的人，但日本的食物明明有大量的澱粉，身材居然沒有走樣，讓他很驚訝，「為啥會這樣？有沒有八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友點出原因，「因為日本沒有到處機車，台灣人就算到巷子口都要騎機車」、「他們通勤都搭電車，都要走一段距離」、「台灣人懶，把機車當腳用」、「日本人愛走路」、「運動量，他們沒機車，我們機車太方便了」、「光去巷口便利商店都要騎機車，你想呢」。

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲網友認為飲食是關鍵原因。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

還有網友指出，飲食也是關鍵原因，「運動肯定有效，但對一般人來說，基礎永遠都是飲食」、「澱粉先不談，不少台灣人真的愛亂吃」、「台灣人愛吃油條、水煎包、蛋餅、滷肉飯、控肉飯，你說呢？」「因為台灣人愛喝飲料，吃熱炒油炸」、「台灣到處都是開到半夜的滷味、鹽酥雞」、「沒有夜市雞排手搖杯也是原因」、「總熱量跟運動量，台灣人吃超油超甜又不運動」。

根據102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%，日本的肥胖率則只有4.3%。

ET快訊
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆
美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　瞬間畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

候鳥也來了！每日淨化2400噸污水　太平溪濕地鳥類數量激增

高雄也有「蘇丹紅菜脯餅」！　3業者進貨68kg持續下架回收

延平中學8人學測滿級分！42人取得醫牙學系入場券

補教估申請入學門檻持平　「台大醫59級分」頂大熱門科系50級分

快訊／上周14.3萬人腹瀉就醫！比春節前增2成　諾羅病毒為主

快訊／才宣布消除！國內再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者」

家長免奔波！台東縣派員幼兒園及托嬰中心入園接種　3月上路

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

候鳥也來了！每日淨化2400噸污水　太平溪濕地鳥類數量激增

高雄也有「蘇丹紅菜脯餅」！　3業者進貨68kg持續下架回收

延平中學8人學測滿級分！42人取得醫牙學系入場券

補教估申請入學門檻持平　「台大醫59級分」頂大熱門科系50級分

快訊／上周14.3萬人腹瀉就醫！比春節前增2成　諾羅病毒為主

快訊／才宣布消除！國內再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者」

家長免奔波！台東縣派員幼兒園及托嬰中心入園接種　3月上路

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

祥碩受惠高速傳輸需求　5大外資同步調高目標價、最高2875元

OneBoy董事長顏瑋廷拜訪東森總裁王令麟　雙方將擴大合作攜手打世界盃

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

8歲男看診「帶我回你家好不好」　醫驚曝原因

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：選妃手段

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴

上周14.3萬人腹瀉就醫！比春節前增2成　諾羅病毒為主

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

更多熱門

相關新聞

吐瓦魯新總理稱邦誼「持久且永恆」　外交部回應了

吐瓦魯新總理稱邦誼「持久且永恆」　外交部回應了

我國友邦吐瓦魯順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），根據外媒報導，吐國新任總理稱台吐關係「穩固、持久且永恆」。對此，外交部發言人劉永健今（27）應詢表示，政務次長田中光近期將以總統特使身份率團出訪吐國，表達我國對吐國新政府的祝賀及支持。

美國商務部長演說「多次提台積電」

美國商務部長演說「多次提台積電」

去日本買伴手禮「不要吃的」！網狂推1物：可愛又不佔空間

去日本買伴手禮「不要吃的」！網狂推1物：可愛又不佔空間

日本東電：2／28起排放第4波「核處理水」

日本東電：2／28起排放第4波「核處理水」

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文談「CPTPP」

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文談「CPTPP」

關鍵字：

肥胖率飲食習慣日本台灣健康

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面