拉麵、壽司都是「高澱粉」日本人卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

▲日本人肥胖率低於台灣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

日本是多數台灣人最喜歡旅遊的國家，也是疫情解封後，大家出國的首選，有網友表示，日本食物大多都是澱粉，像是壽司、拉麵等等，但是走在日本的街道上，卻發現大家的身材都不錯，很少有肥胖的人，反觀台灣，肥胖的比例較高，好奇背後原因，貼文掀起討論，網友直呼「台灣人太懶又愛亂吃」。

有網友在PTT發文，「日本人超愛吃澱粉，結果比台灣人瘦的原因？」走在日本街上，發現日本人身材都很苗條，也保持得很好，很少看到體態肥胖的人，但日本的食物明明有大量的澱粉，身材居然沒有走樣，讓他很驚訝，「為啥會這樣？有沒有八卦？」

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貼文一出，網友點出原因，「因為日本沒有到處機車，台灣人就算到巷子口都要騎機車」、「他們通勤都搭電車，都要走一段距離」、「台灣人懶，把機車當腳用」、「日本人愛走路」、「運動量，他們沒機車，我們機車太方便了」、「光去巷口便利商店都要騎機車，你想呢」。

▲網友認為飲食是關鍵原因。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



還有網友指出，飲食也是關鍵原因，「運動肯定有效，但對一般人來說，基礎永遠都是飲食」、「澱粉先不談，不少台灣人真的愛亂吃」、「台灣人愛吃油條、水煎包、蛋餅、滷肉飯、控肉飯，你說呢？」「因為台灣人愛喝飲料，吃熱炒油炸」、「台灣到處都是開到半夜的滷味、鹽酥雞」、「沒有夜市雞排手搖杯也是原因」、「總熱量跟運動量，台灣人吃超油超甜又不運動」。

根據102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%，日本的肥胖率則只有4.3%。