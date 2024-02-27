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去日本買伴手禮「不想要吃的」！內行狂推1物：可愛又不佔空間

▲▼日本旅遊，東京旅遊，東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人出國旅遊，會買一些當地名產當作伴手禮帶回國，不過選哪種比較好呢？一名網友透露，最近要去日本東京旅遊，上網搜尋伴手禮，多數人都推薦點心類，可是因為同事對吃的沒興趣，因此好奇有沒有人推薦「非食物類」的伴手禮？文章曝光後掀起眾人討論。

原PO在PTT發文表示，最近要去東京玩幾天，上網想找找看推薦的伴手禮，可是8成都是小點心類的，偏偏同事們對吃的沒什麼興趣，看來看去還是不知道要送什麼。

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他也透露，若是10年前去日本，很多人都會買知名品牌的乳液，男生女生都可以用，同事們也都很喜歡，可是現在真的不知道該從何下手，只好PO文請大家推薦非食物類的伴手禮。

不少人看到後紛紛推薦御守，「我覺得御守不錯」、「御守啊，最愛送人御守，只是容易破產」、「找地區限定的磁鐵之類的小東西或吊飾吧，御守好像也不錯，就是當地才能入手的感覺誠意滿滿」、「我送員工跟朋友也是除了吃的都送御守」、「御守最萬用，也不佔空間」、「我很喜歡送御守，保平安或是事業順利，這種的沒負擔又可愛（體積不會太大不好帶）」，但也有人提醒，「御守其實還要看信仰，有些有信仰的人不收御守」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友推薦非食物類的伴手禮。（圖／翻攝自PTT）

另外也有網友分享，「去藥妝店看別人買什麼跟著買」、「有去東大的文具部買過筆和文具當伴手禮」、「星巴克日本／東京／櫻花限定馬克杯／保溫杯」、「當地限定的造型磁鐵，雷門、晴空塔、東京鐵塔應該都很多」、「芳香小火柴之類的消耗性香氛小物」、「真的推東大的筆，便宜又好寫」、「我送過痠痛貼布」、「日本的指甲刀很好剪」。

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