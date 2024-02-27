邀鄭文燦「台中吃酸菜白肉鍋」　盧秀燕爆料：多家餐廳搶著辦

記者游瓊華／台中報導

台糖豬肉驗出瘦肉精風波，行政院副院長鄭文燦邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台糖，盧秀燕也再出招，表示台中鍋物很有名，邀請鄭文燦來台中吃鍋，鄭文燦也表達意願「再來安排」。今天盧秀燕在出席市政會議前受訪表示，雙方都有意願，相關的行程將由幕僚處理。盧秀燕也笑著說，消息曝光，台中好幾家酸菜白肉鍋餐廳搶著辦，還要做一張酸菜白肉鍋地圖給大家。

▲邀鄭文燦來吃酸菜白肉鍋，盧秀燕曝：多家餐廳搶辦，「將做美食地圖」供參。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，因這禮拜已有公務在身，她不會出席本周四行政院會，會由副市長代為出席，並請副市長邀請行政院副院長鄭文燦來吃鍋。盧秀燕笑著說，「鄭副院長喜歡吃酸菜白肉鍋，在台中更是有很多的名家，自從此消息被報導以後，台中多家酸菜白肉鍋餐廳表達意願想承辦」。

盧秀燕也提到，這兩天有很多的民衆都在問，她和鄭副院長會去哪一家火鍋店吃，她已跟同仁討論是否要做一張酸菜白肉鍋的美食地圖提供給大家。

除了瘦肉精議題，藍營黨主席問題也備受關注，媒體再問到，現任國民黨主席朱立倫任期將於明年，現又傳出同黨立委傅崐萁有意角逐黨主席。藍營台中市議員拱被視為藍營天后的盧秀燕參戰黨主席；對此，盧秀燕今天也不改以往風格回應：「表示對市政、市民的尊重，在上班時間不會談選舉」。