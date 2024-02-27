幼時認關公當義父！20歲車手武廟前被逮　「蜥蜴趴」認錯了

記者許權毅／台中報導

一名20歲王男為首的詐團去年假扮假檢警，要求一名被害人交付61萬，詐團旗下20歲林男車手與被害人相約嘉義縣春秋武廟，結果大量埋伏員警衝上前，當場將人逮捕。然而，該名林男供稱，曾在幼時認關聖帝君當義父，如今卻在關帝廟前被警壓制下跪，員警當場苦勸「歹路不通行」。

▲一名林男加入詐團當車手，去年被警方在嘉義春秋武廟逮捕，自曝曾認關公為義父。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市第二警分局去年7月接獲民眾報案，有民眾疑似遭詐團冒充假檢警詐騙，立即成立專案小組，報請台中地檢署偵揮偵辦，當場逮捕一名陳姓車手，循線向上查緝「收水」陳姓犯嫌，發現有另名被害人準備跟詐團見面。

▲▼警方埋伏在武廟旁，將林男壓制在地，他落網後也向警方說，幼時因為叛逆，被母親帶來武廟認關公為義父，沒想到如今卻在此被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組深入追查，與該名被害人配合，才得知詐團派出一名林姓車手，準備在嘉義縣朴子市的春秋武廟面交61萬。員警要被害人佯裝交款，待雙方完成交易後，立即有大量員警從一旁衝出，當場要林男跪趴就範，順利將他逮捕。

林男落網後，感嘆幼時就因為叛逆不乖，被母親帶來春秋武廟拜關公，甚至認了關公為義父，希望能導正自己的性格，如今又再度走歪路，加入詐團還在義父前狼狽被逮，悔不當初。

▲該詐團是以20歲王男為首，旗下有大量車手。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組向上溯源，發現該詐團是一名20歲王姓為首，集團以「發大財」為名，多半使用假檢警詐騙手法，王男自稱代號是「藏鏡人」，擔任詐團控盤首腦，旗下有蔡男等15名車手。

該詐團相當狡猾，只要收取贓款後，立即匯入詐團指示帳戶，再製造斷點，規避警方查緝，清查該詐團詐騙金額總計達到1414萬元。

警方逮捕17人，警方偵訊後依洗錢、組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，5人遭羈押。全案近日陸續偵結，共10人起訴，檢警仍持續向上溯源。