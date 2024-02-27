東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

▲日航27日取消羽田起降48個國內航班。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社東京27日綜合外電報導
日本航空公司（Japan Airlines）表示，今天下午3時受強風影響，已取消東京羽田機場起降的48個國內線航班，總計影響約6580位乘客。
日本TBS電視台報導，日本今天北風強勁，東京市區甚至颳起堪比颱風的強風，根據目擊者說法，位於澀谷區的一座路燈疑似受到強風吹襲，燈桿從根部直接斷裂倒地，所幸未造成人員受傷。
【東京 渋谷 歩道の街灯 柱が根元から折れる】— NHKニュース (@nhk_news) February 27, 2024
午前10時半ごろの現場の映像です
発達中の低気圧の影響で東北の太平洋側や関東では沿岸部を中心に風が強まっていますhttps://t.co/81zHckvzAk#nhk_video pic.twitter.com/Bz6VxmZmH1
朝日電視台報導，由於東京市區睽違5年再度被觀測到颳起每秒25公尺以上的最大瞬間風速，JR東日本公司表示，包括武藏野線及川越線部分區間，今天下午1時30分已因強風暫時停駛列車。
另外，包括東海道線、京濱東北線、京葉線、常磐線及宇都宮線等列車，最多誤點約30分鐘。
在橫濱市「港區未來」地區行駛的纜車，同樣因為強風暫時停駛；東京晴空塔觀景台雖然持續營業，但不販售當日票券。
朝日新聞報導，鄰近JR池袋站東口一棟大樓7樓外牆上的招牌，部分被強風吹落掉在人行道上，所幸未砸傷路人。
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