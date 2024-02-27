送陳俊翰最後一程　賴清德：他已無病無痛，離開了輪椅

▲賴清德今天上午出席告別式。（圖／翻攝自共訊，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰因感冒引發併發症逝世，享年40歲，家屬今（27）上午在新竹市生命紀念園區舉行公祭，副總統暨民進黨主席賴清德名列治喪委員會主委，他出席告別式時代表民進黨祝福陳俊翰一路好走，並談及現在陳俊翰應已無病無痛、離開了輪椅，他是閃耀著勇敢、堅強、永不放棄的夢，指引著逆境中的人要勇敢前進。

賴清德表示，今天他和大家一樣，懷抱欽佩與不捨的心情來參加陳俊翰的告別式，大約兩個禮拜前，突然接到陳離開的消息，內心甚是震驚及惋惜。他說，來參加告別式這場行程，他突然覺得，現在的陳俊翰應該已經無病無痛，離開了輪椅，也已經無憂無慮在天空翱翔，甚至是天空中某一顆星星，閃耀著勇敢、堅強、永不放棄的夢，指引著逆境中的每一個人，要勇敢前進。

賴清德談及，陳俊翰曾經說過，一個好的社會是要讓每個人都能夠追逐理想，不會受到障礙的限制，而他看到這幾年來，陳俊翰為了《身心障礙者權益保障法》、罕病用藥擴大給付、長照3.0等法案或政策，以羸弱的身軀，展現強大的意志、奮鬥的身影，所以他要說，「今天俊翰雖然離開，但是理念常在」，他與民進黨團隊會一一落實陳俊翰的理想及抱負。

賴清德並向在場的家屬說，請家屬們保重身體，也要向陳俊翰的媽媽表示敬意，數十年來她對陳俊翰的照顧無微不至，對陳俊翰的愛無窮無盡，重新寫下母愛新的篇章，令人敬佩。他說，相信陳俊翰母親對陳俊翰的愛，足以為新的社會典範。