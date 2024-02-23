　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

▲▼長時間搭車死亡、經濟艙症候群 。（圖／翻攝 廣東日報、中華網）

▲大陸近期湧現春節返工潮，東莞2名女工長時間搭車死亡。（圖／翻攝 廣東日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸每年春運號稱「人類史上最大移動」，近期各地人群陸續返工，免不了舟車勞頓，東莞有3名打工人因「經濟艙綜合症」身亡，主要是長時間坐車，缺乏運動，導致急性肺栓塞。

大陸廣東是外出務工人數最多的省份之一，大多來自湖南、江西、四川、貴州、廣西省等，因此廣東也成為春節返工潮的大本營。近期，《廣州日報》一篇報導，標題《坐車40個小時回到東莞，一下車竟肺栓塞送進了ICU！》，引起外界廣泛關注「經濟艙症候群」這個名詞。

根據報導整理，案例一，是47歲的敖姓女工17日乘坐20多個小時的長途汽車，從貴州遵義老家趕到東莞市厚街鎮。下車後突然暈厥，神志不清，同行者立刻撥打120。急救人員趕到現場時，敖女士沒有呼吸和心跳。

案例二，東莞一家鞋廠工作49歲楊姓資深女工，在該廠工作超過20多年，本月18日上午11時許，從湖南懷化老家坐了30多個小時的長途汽車回到東莞，下車後才走了幾步，暈倒在地，意識不清，路人迅速撥打120。

還好楊女士下車地方就在東莞醫院門口，醫護人員趕到現場發現呼叫無反應，脈搏未觸及，嘆息樣呼吸，立即實施有效心肺復蘇後轉運至急診搶救室，進行氣管插管、推注腎上腺素、補液等治療。同樣是長時間坐車導致的急性肺栓塞，也就是「經濟艙症候群」。

▲▼長時間搭車死亡、經濟艙症候群 。（圖／翻攝 廣東日報、中華網）

▲長時間搭車或搭機，引發「經濟艙症候群」導致肺栓塞，猝死機率升高。（圖／翻攝 中華網）

案例三，56歲的女工劉女士19日上午8時許，坐了12小時的汽車從湖南永州回到東莞市高埗鎮，剛下車就暈厥，高埗醫院急救人員趕到現場，迅速轉送到東莞市人民醫院，目前已脫離呼吸機成功拔管，恢復良好。

以上三個案例都是「經濟艙症候群」，正式醫學名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），又稱機艙症候群、旅行症候群。主要是長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，而引起血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓，由大腿部位，然後漸漸擴至心肺部位。

一旦站起來，血栓到達肺部，引起呼吸困難、胸痛，嚴重時會陷入虛脫，甚至猝死。除了搭乘飛機外，長途坐火車、坐巴士或久坐看電視，久坐打牌，若突然起身，也可能會出現上述症狀。

建議長時間坐車、坐飛機，一定要注意增加活動時間和活動頻率，建議至少半小時活動一次，適當對小腿進行按摩，盡可能多喝一點水，若有胸悶，氣短不適症狀，應盡早就醫。

ET快訊
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻
米可白「默認有新戀情」！　鬆口對象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命　劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日　李家超陪同「實地了解情況」

搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

浙江下罕見「雞蛋大」冰雹！街道變冰河　小鳥遭殃慘被砸死

華為龍年首款新機「小摺疊」發布　雙向支援「北斗衛星」通信

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

「姊姊回訊息是喜歡我」　20歲男罹患鍾情妄想症

因像周董爆紅！「粥餅倫」吸粉300萬　稱：我的魅力在灌餅非長相

溫州花燈四度赴南投燈會參展　福船造型搭載非遺特色意象

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命　劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日　李家超陪同「實地了解情況」

搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

浙江下罕見「雞蛋大」冰雹！街道變冰河　小鳥遭殃慘被砸死

華為龍年首款新機「小摺疊」發布　雙向支援「北斗衛星」通信

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

「姊姊回訊息是喜歡我」　20歲男罹患鍾情妄想症

因像周董爆紅！「粥餅倫」吸粉300萬　稱：我的魅力在灌餅非長相

溫州花燈四度赴南投燈會參展　福船造型搭載非遺特色意象

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

超商「日韓零食新品」一次看！海苔夾花生醬超涮嘴　任選買2送1爽吃

Gmail通知將停止服務嚇壞網友　官方回應：假消息

白雲胖到129kg「就診閃過人生跑馬燈」　果斷切胃狂甩51公斤

大陸熱門新聞

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

教室激吻片瘋傳！河北女老師「愛上高中生」

網紅砸1700萬整形「想變虞書欣」　13歲就手術只因5個字

這個男人太狠！嫌就醫麻煩自割痔瘡5年

廣州大橋斷兩截！5人墜亡　陸公布事發原因

遊客勸酒變大量灌酒　陸網紅表演後過世

少年吞20cm牙刷忍2天　醫生一看驚呆

上司多次揪群交趴！金融人妻員工乖乖赴約

他「正月初二剪髮」！當晚舅舅去世　竟被舅媽告

25歲女師「睡16歲男學生」太猛！網紅都變「張老師」

睡到一半突「瞬間封喉」！56歲男險窒息亡

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

程式設計師因工作失誤！被HR告知歸還17萬年終

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

更多熱門

相關新聞

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

大陸日前春節返鄉車潮導致各地高速嚴重塞車，相關事件屢登熱搜。其中不少駕駛為省時，違規佔用緊急車道，引起不少人檢舉。其中一名女子檢舉了50多輛違規車，獲獎金人民幣1500元，卻遭網友吐槽，「這錢拿著不燙手嗎？」她也理性回覆，「依法辦事而已。」

春節腹瀉急診12萬人次　諾羅病毒高峰期未退

春節腹瀉急診12萬人次　諾羅病毒高峰期未退

陸廉航0元機票飛日本 春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

陸廉航0元機票飛日本 春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

春節遇到初戀無套一夜冒3症狀　他疑染愛滋衝醫院

春節遇到初戀無套一夜冒3症狀　他疑染愛滋衝醫院

南投燈會無人機與申請不符停飛　15天仍吸400萬人

南投燈會無人機與申請不符停飛　15天仍吸400萬人

關鍵字：

春節返工潮經濟艙綜合症

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面