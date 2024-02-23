搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

▲大陸近期湧現春節返工潮，東莞2名女工長時間搭車死亡。（圖／翻攝 廣東日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸每年春運號稱「人類史上最大移動」，近期各地人群陸續返工，免不了舟車勞頓，東莞有3名打工人因「經濟艙綜合症」身亡，主要是長時間坐車，缺乏運動，導致急性肺栓塞。

大陸廣東是外出務工人數最多的省份之一，大多來自湖南、江西、四川、貴州、廣西省等，因此廣東也成為春節返工潮的大本營。近期，《廣州日報》一篇報導，標題《坐車40個小時回到東莞，一下車竟肺栓塞送進了ICU！》，引起外界廣泛關注「經濟艙症候群」這個名詞。

根據報導整理，案例一，是47歲的敖姓女工17日乘坐20多個小時的長途汽車，從貴州遵義老家趕到東莞市厚街鎮。下車後突然暈厥，神志不清，同行者立刻撥打120。急救人員趕到現場時，敖女士沒有呼吸和心跳。

案例二，東莞一家鞋廠工作49歲楊姓資深女工，在該廠工作超過20多年，本月18日上午11時許，從湖南懷化老家坐了30多個小時的長途汽車回到東莞，下車後才走了幾步，暈倒在地，意識不清，路人迅速撥打120。

還好楊女士下車地方就在東莞醫院門口，醫護人員趕到現場發現呼叫無反應，脈搏未觸及，嘆息樣呼吸，立即實施有效心肺復蘇後轉運至急診搶救室，進行氣管插管、推注腎上腺素、補液等治療。同樣是長時間坐車導致的急性肺栓塞，也就是「經濟艙症候群」。

▲長時間搭車或搭機，引發「經濟艙症候群」導致肺栓塞，猝死機率升高。（圖／翻攝 中華網）

案例三，56歲的女工劉女士19日上午8時許，坐了12小時的汽車從湖南永州回到東莞市高埗鎮，剛下車就暈厥，高埗醫院急救人員趕到現場，迅速轉送到東莞市人民醫院，目前已脫離呼吸機成功拔管，恢復良好。

以上三個案例都是「經濟艙症候群」，正式醫學名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），又稱機艙症候群、旅行症候群。主要是長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，而引起血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓，由大腿部位，然後漸漸擴至心肺部位。

一旦站起來，血栓到達肺部，引起呼吸困難、胸痛，嚴重時會陷入虛脫，甚至猝死。除了搭乘飛機外，長途坐火車、坐巴士或久坐看電視，久坐打牌，若突然起身，也可能會出現上述症狀。

建議長時間坐車、坐飛機，一定要注意增加活動時間和活動頻率，建議至少半小時活動一次，適當對小腿進行按摩，盡可能多喝一點水，若有胸悶，氣短不適症狀，應盡早就醫。