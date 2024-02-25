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大陸 大陸焦點 特派現場

塞車無聊「檢舉50輛車違規」！她爽領6千獎金讚：交警有效率

▲▼塞車。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女子因為塞車太無聊，檢舉了50多輛違規車輛，最後收到了高額獎金。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

春節期間許多華人趕著返鄉，無論是高速公路或各種運輸工具，都會變得十分擁擠。大陸一名女子因為塞車時太過無聊，竟一口氣檢舉了50輛違規的車輛，還因此收到了1,500元（人民幣，下同，約新台幣6,590元）的獎金，事蹟曝光以後，讓許多大陸網友氣炸了。

綜合陸媒報導，這名女子春節期間搭乘丈夫的車輛，準備返鄉過節，不過經過湖南省的高速公路時，因為車多壅塞，塞在了車陣當中，等得十分無聊。

女子於是突發奇想，拿起手機開始拍照，檢舉占用緊急車道的違規車輛，一共檢舉了50多輛車，每次只要檢舉成功，就拿到30元（約新台幣131元）的獎金，最後成功入袋了1,500元（約新台幣6,590元）。

▼女子因為塞車太無聊，檢舉了50多輛違規轎車，最後收到了1,500元獎金。（圖／翻攝微博）

▲▼檢舉。（圖／翻攝微博）

事後女子也發文讚嘆，湖南省交通警察的效率一流，檢舉後過了沒多久，獎金就已入帳。不過，女子的行為引發許多大陸網友不滿，不禁痛罵「拿的錢不會燙手嗎」、「你無聊檢舉，別人卻是痛失荷包」、「大過年的幹嘛這樣檢舉，缺德嗎？」

對此，女子則淡定回應，她就是依法檢舉，這筆錢拿得心安理得，並不會覺得燙手。

此外，也有另一批網友力挺女子，雖然春節期間車多壅塞，但這也不是占用緊急車道的理由，若是真的發生意外，救護車卻沒辦法抵達，那麼這些佔用車道的違規駕駛人難辭其咎。

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