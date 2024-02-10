28歲老店熬過疫情考驗　日月潭御朝渡假村龍年轉型起跑

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於日月潭和九族文化村之間的「日月潭晶園休閒渡假村」，已是有28年歷史的資深旅宿，業者於今年甲辰年轉型改名為「日月潭御朝渡假村」，開啟嶄新的開始。

渡假村總經理張心盈表示，過去從婚禮到蜜月，從家族聚會到國際會議，在此見證無數旅人的歡笑、淚水和回憶；而2020至2023年的疫情期間是其蛻變擺渡的過程，現在將迎接新的挑戰、開啟新的篇章，希望日月潭御朝渡假村成為日月潭地區的品牌服務新地標。

日月潭御朝渡假村的獨特之處在於其建築風格和氛圍：以台灣紅檜和扁柏為建材，採用無釘施工的榫卯結構工法，打造出一系列令人驚艷的建築物，也展現台灣傳統工藝的精髓；另一大特色是壯麗的花園山谷和香奈爾山茶花莊園，擁有120種品項的山茶花，每年深冬即花期，遊客們可感受大自然的奇妙、享受到花海的盛景，也感受到生活的美好。

該渡假村還提供一系列特色服務和優惠活動，如美味的美麗花園紙箱雞，另即日起憑九族文化村入園門票，即享三重驚喜回饋：第一重免費入園賞山茶花，再送解說導覽台灣檜木總套（導覽每日四梯次，無票根者每人酌收150元清潔費）；第二重清潔費抵消費，凡飲料、火鍋、文青攝影、下午茶，但不包括須預約的紙箱雞；第三重紙箱雞預訂送製作教學及料理體驗，四人同行共同手作。

業者指出，平日訂房只要2899元起，數量有限，連續訂房超過100天再送50天，至6月分活動截止。