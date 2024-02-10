　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

28歲老店熬過疫情考驗　日月潭御朝渡假村龍年轉型起跑

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供，下同）

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於日月潭和九族文化村之間的「日月潭晶園休閒渡假村」，已是有28年歷史的資深旅宿，業者於今年甲辰年轉型改名為「日月潭御朝渡假村」，開啟嶄新的開始。

渡假村總經理張心盈表示，過去從婚禮到蜜月，從家族聚會到國際會議，在此見證無數旅人的歡笑、淚水和回憶；而2020至2023年的疫情期間是其蛻變擺渡的過程，現在將迎接新的挑戰、開啟新的篇章，希望日月潭御朝渡假村成為日月潭地區的品牌服務新地標。

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供）

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供）

日月潭御朝渡假村的獨特之處在於其建築風格和氛圍：以台灣紅檜和扁柏為建材，採用無釘施工的榫卯結構工法，打造出一系列令人驚艷的建築物，也展現台灣傳統工藝的精髓；另一大特色是壯麗的花園山谷和香奈爾山茶花莊園，擁有120種品項的山茶花，每年深冬即花期，遊客們可感受大自然的奇妙、享受到花海的盛景，也感受到生活的美好。

▲日月潭御朝渡假村今年轉型登場。（圖／日月潭御朝渡假村提供）

該渡假村還提供一系列特色服務和優惠活動，如美味的美麗花園紙箱雞，另即日起憑九族文化村入園門票，即享三重驚喜回饋：第一重免費入園賞山茶花，再送解說導覽台灣檜木總套（導覽每日四梯次，無票根者每人酌收150元清潔費）；第二重清潔費抵消費，凡飲料、火鍋、文青攝影、下午茶，但不包括須預約的紙箱雞；第三重紙箱雞預訂送製作教學及料理體驗，四人同行共同手作。

業者指出，平日訂房只要2899元起，數量有限，連續訂房超過100天再送50天，至6月分活動截止。

ET快訊
他泰搭機突口鼻噴血！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落
快訊／「有預感會中！」　國中女師抽中51.7萬鑽戒
快訊／「三寶媽」李宓初一宣布又當媽！
百萬YTR「1個讚包給媽1元」！　最終金額驚曝
不是日本！「這國觀光客」來台超愛大賣場　網有感：到處是
超萌！戴資穎發紅包給外甥「大俠」　下一秒措手不及
快訊／南鯤鯓代天府　國運籤出爐！
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

工藝中心金龍年屆滿70周年　新春主題活動大年初二登場

卡路里解放！「駁二小夜埕」春節5天登場　380家邪惡料理大口爽吃

28歲老店熬過疫情考驗　日月潭御朝渡假村龍年轉型起跑

春節「呱」起旋風！黃色小鴨全面佔領高雄　小鴨渡輪、輕軌都來了

連假長途旅行、打牌追劇　當心經濟艙症候群上身

過年遇親友問薪水感情生小孩超尷尬　心理師提醒：轉念+轉移話題

桃園市議會「大同寶寶」　30年硬實力四連霸議長

年節送關懷　桃園社會局慰問兒少機構

桃園衛生局提醒　年節聰明選擇應景食物不踩雷

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

工藝中心金龍年屆滿70周年　新春主題活動大年初二登場

卡路里解放！「駁二小夜埕」春節5天登場　380家邪惡料理大口爽吃

28歲老店熬過疫情考驗　日月潭御朝渡假村龍年轉型起跑

春節「呱」起旋風！黃色小鴨全面佔領高雄　小鴨渡輪、輕軌都來了

連假長途旅行、打牌追劇　當心經濟艙症候群上身

過年遇親友問薪水感情生小孩超尷尬　心理師提醒：轉念+轉移話題

桃園市議會「大同寶寶」　30年硬實力四連霸議長

年節送關懷　桃園社會局慰問兒少機構

桃園衛生局提醒　年節聰明選擇應景食物不踩雷

吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

羨慕閨蜜男友包6千　女友伸手「討6600紅包」！他拒絕遭嗆：沒心

他搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落

迎接「水瓶時代」算命宜自己來！學前先搞懂「出生時間、天命、整形有差嗎」3迷思

獨立小品《魔藥奇譚》3月初上架Steam　化身見習魔女學做藥水

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

工藝中心金龍年屆滿70周年　新春主題活動大年初二登場

比去年少4萬多！他升主管「年終變少」求安慰　網見金額：是炫耀

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

真魷魚條 買3包送3包 保留現撈完整風味

地方熱門新聞

即／白沙屯媽祖「四季籤」除夕夜出爐

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

南瑤宮四季籤出爐！抽出4支上上籤

台中男抱走鎮瀾宮1.8萬「金媽祖」

新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一

新港奉天宮在地大學生搶得頭香

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦雙手合掌祈福

基隆奠濟宮祈求市運昌隆　邱佩琳抽中農運「頭籤」

新婚男奪頭香　西螺福興宮頒大紅包

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮祈福

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》黃偉哲跨年守歲

桃園市議會「大同寶寶」　服務好

連假長途旅行　當心經濟艙症候群上身

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈

更多熱門

相關新聞

全台最美「九族櫻花祭」2／1登場！粉紅、雪白5千棵櫻花接力綻放

全台最美「九族櫻花祭」2／1登場！粉紅、雪白5千棵櫻花接力綻放

全台最大、獲得日本櫻花協會認證海外賞櫻名所的「2024九族櫻花祭」將在2月1日起登場，園區內不僅有超過5000棵櫻花夢幻綻放，還規劃一系列表演、櫻花餐會、市集等活動，更打造期間限定「櫻花水晶纜車」，旅客搭上纜車能俯瞰整片粉嫩櫻花林，在南投留下最美好的賞櫻回憶。

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

日月潭櫻花季2／1起跑　九族、暨大活動多

日月潭櫻花季2／1起跑　九族、暨大活動多

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

日月潭涵碧樓邀民眾賞梅圍爐享情人節浪漫

日月潭涵碧樓邀民眾賞梅圍爐享情人節浪漫

關鍵字：

日月潭御朝渡假村九族文化村日月潭

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

春晚名單6台灣藝人公開！

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面