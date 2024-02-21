涵碧樓推「春舞涵碧櫻花美饌」專案　櫻花季美景可看也可嚐

▲日月潭涵碧樓推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春天來臨，台21線前往日月潭公路兩旁開滿粉紅櫻花，正值到涵碧步道賞櫻的最佳時機；日月潭涵碧樓特別推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，讓遊客在春意盎然的湖光山色中，盡享浪漫的櫻花季美景與美食。

涵碧樓指出，館內湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳推出季節限定「花見套餐」，將春櫻入菜，搭配櫻花調飲品與各色櫻花小點心，讓遊客不僅看得到櫻花、也能品嘗櫻花：如九重花間日本餐廳即日起從上午11時30分開始營業，推出三點盛合生魚片、照燒羊肩排與櫻餅等餐點，其中以甜蜜豆沙入餡的櫻餅，外層還包裹著櫻葉，口口都是櫻葉香。

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東方餐廳則推出「真鯛生魚片」、「魚棒壽司」及「日式貓飯」，周末、周日午間與下午茶時間更安排「春季割烹秀」活動：由廚師現場示範將新鮮鯛魚化為美味佳餚，4人同行可再獲得抹茶紅豆生乳捲1條，讓家人、朋友或伴侶一同分享，需事先訂位、每餐期限量10組；湖光軒中餐廳花見套餐主廚將國宴名菜功夫「菊花豆腐」以櫻花入菜，成為「櫻香菊花豆腐」，「乾燒大蝦櫻細麵」則以粉色細麵與乾燒大蝦一同上桌，還有具備櫻花蝦獨特的鹹香口感和濃郁香氣的「春暖花開櫻花飯」；涵碧樓大廳酒吧也推出「玫瑰荔枝可頌」搭配櫻花拿鐵/櫻花莓果氣泡飲（組合價299+10%）。

涵碧樓指出「春舞涵碧．櫻花美饌」專案包括多種2天1夜組合：可擁抱日月潭180度湖景的「湖景套房」平日2萬200元+10%起、假日2萬2800元+10%起，盡攬山巒湖景的「湖畔套房」平日1萬8200元+10%起，假日2萬800元+10%起；住客除可在涵碧樓悠閒享用早餐，還能任選涵碧樓湖光軒中餐廳等三大餐廳提供的中、西、日式特製櫻花晚間套餐一客。