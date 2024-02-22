觀光產業撐過疫情寒冬　許淑華指示以4國語言吸引國際客源

▲南投縣長許淑華出席日月潭觀光圈聯盟新春團拜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前二年的新冠疫情重創台灣觀光產業，南投縣長許淑華表示，為迎接疫後的國際遊客，南投縣進行各項準備工作，包括南投旅遊標示、景點、摺頁透過中、英、日、韓四種版本，加強宣傳推廣到更多國家，希望讓世界認識並走進南投。

日月潭觀光圈聯盟新春團拜於20日在九族文化村舉行，邀集聯盟內31個公協會參與，縣長許淑華、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、縣府觀光處長陳志賢、彰化縣城觀處副處長洪世益等多人也連袂出席。

許淑華指出，觀光業者非常辛苦地度過疫情難關，縣府期間也扮演業者後盾：諸如觀光硬體設施的改善、爭取增加台灣好行路線，活化各景點活動，還有鹿谷小半天石馬公園、麒麟潭整建，赴國外宣推南投觀光，也正透過網路進行整合、推廣南投觀光：如日月潭船票電子化、推動南投自由行等；她也特別感謝觀光業者協助提供南投好吃、好玩及住宿資訊，才能有配套的旅遊觀光活動。

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇表示，日月潭觀光圈成立3年，目前有52個公協會及遊樂區加入，凝聚南投縣的觀光產業向心力；該聯盟目前以日月潭為核心，結合「台灣之心」、「中興文創」、「集集鐵道」、「太極美地」、「跨域產業」等五大特色區域，以及「日月繁星假期」遊程，藉由日月潭觀光圈之輔導，創造更優異的新旅遊口碑。

簡慶發說，日月潭遊客人數在全國名列前茅，管理處將加強日月潭觀光資源開發，點線面串聯，並建立品牌，讓日月潭觀光資源永續，創造旅遊口碑。