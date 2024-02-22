　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

觀光產業撐過疫情寒冬　許淑華指示以4國語言吸引國際客源

▲南投縣長許淑華出席。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華出席日月潭觀光圈聯盟新春團拜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前二年的新冠疫情重創台灣觀光產業，南投縣長許淑華表示，為迎接疫後的國際遊客，南投縣進行各項準備工作，包括南投旅遊標示、景點、摺頁透過中、英、日、韓四種版本，加強宣傳推廣到更多國家，希望讓世界認識並走進南投。

日月潭觀光圈聯盟新春團拜於20日在九族文化村舉行，邀集聯盟內31個公協會參與，縣長許淑華、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、縣府觀光處長陳志賢、彰化縣城觀處副處長洪世益等多人也連袂出席。

許淑華指出，觀光業者非常辛苦地度過疫情難關，縣府期間也扮演業者後盾：諸如觀光硬體設施的改善、爭取增加台灣好行路線，活化各景點活動，還有鹿谷小半天石馬公園、麒麟潭整建，赴國外宣推南投觀光，也正透過網路進行整合、推廣南投觀光：如日月潭船票電子化、推動南投自由行等；她也特別感謝觀光業者協助提供南投好吃、好玩及住宿資訊，才能有配套的旅遊觀光活動。

▲南投縣長許淑華指示透過4種語言加強宣傳，吸引國際遊客。（圖／南投縣政府提供）

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇表示，日月潭觀光圈成立3年，目前有52個公協會及遊樂區加入，凝聚南投縣的觀光產業向心力；該聯盟目前以日月潭為核心，結合「台灣之心」、「中興文創」、「集集鐵道」、「太極美地」、「跨域產業」等五大特色區域，以及「日月繁星假期」遊程，藉由日月潭觀光圈之輔導，創造更優異的新旅遊口碑。

簡慶發說，日月潭遊客人數在全國名列前茅，管理處將加強日月潭觀光資源開發，點線面串聯，並建立品牌，讓日月潭觀光資源永續，創造旅遊口碑。

ET快訊
日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！鄉民曝真相
快訊／再爆「21萬義大利團」之亂！　旅行社4點回擊
黃正音「交往10個月閃婚」認看走眼！　脫口：人生最後悔結婚
快訊／扯！17歲少年遭3警刑求　電擊棒凌虐
海巡署還原關鍵！陸快艇蛇行甩尾　「撞上海巡CP艇」才翻覆
二寶爸上班遇死劫！獨留孕妻、3歲女　家屬急尋行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

觀光產業撐過疫情寒冬　許淑華指示以4國語言吸引國際客源

嘉義市限量「寶寶龍」提燈　2／21－2／23連續三天發送 　

永康「747科技精準執法地圖3.0」　注意18處危險地點

南消二大玉井支援區公所　模擬物資運送訓練與急救宣導

西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

台東縣首批1年制新兵入伍　縣長火車站歡送再贈關懷小物

台南勞局工會評鑑　力促優質工會幸福勞工

清垃圾向海致敬！花蓮保安林科技執法　濫倒廢棄物直降2 ／3

台東監理站今年度綠島下鄉服務　3／28至3／29再度啟動

台中通App下載量逾237萬　台中數位局聯手南投拓展商機

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

觀光產業撐過疫情寒冬　許淑華指示以4國語言吸引國際客源

嘉義市限量「寶寶龍」提燈　2／21－2／23連續三天發送 　

永康「747科技精準執法地圖3.0」　注意18處危險地點

南消二大玉井支援區公所　模擬物資運送訓練與急救宣導

西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

台東縣首批1年制新兵入伍　縣長火車站歡送再贈關懷小物

台南勞局工會評鑑　力促優質工會幸福勞工

清垃圾向海致敬！花蓮保安林科技執法　濫倒廢棄物直降2 ／3

台東監理站今年度綠島下鄉服務　3／28至3／29再度啟動

台中通App下載量逾237萬　台中數位局聯手南投拓展商機

赴日移訓連2場先發　黃勇傳：努力成為攻守俱佳內野手

快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！倒退10公尺5人翻落受傷

不胖也得脂肪肝！營養師揭「2種人常踩地雷」　吃素小心

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

維修員進家門！柴柴低吼警戒　被摸2下「秒變迎賓犬」靠腿邊裝熟

保羅即將復出！　柯爾：他會和湯普森一起帶領板凳

蘋果推體育賽事App「Apple Sports」　三國家用戶可下載

烏東要城失守！美前防長：俄軍已突破戰爭僵局　前線發動進攻

日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！資深鄉民曝真相

2歲兒遭虐「手骨折多處黑青」　狠母瞎扯：額頭瘀傷是胎記

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

三高男心肌梗塞復發　緊急就醫再放支架救命

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

92歲夫妻同年同月生、同年同月辭世

雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k

民眾黨投入2026大選　盼搶3席南投縣議員

台南市安定區工廠火警連燒15小時才撲滅

竹山鎮竹夢親子公園預計4月底完工並規畫增設寵物公園

清境農場今明2天辦理奔羊節暖身遊行活動

春節腹瀉急診12萬人次　諾羅病毒高峰期未退

永康「747科技精準執法地圖3.0」注意18處地點

蝦味先香辣口味含蘇丹色素民眾注意勿食

糖鐵國家綠道台南段自行車道優化啟用

西螺福興宮與臺灣吧合作　推「翠茶燈龍」超吸睛

2024台灣燈會絕美漂浮鹽田於高鐵旁提早曝光

更多熱門

相關新聞

涵碧樓推專案　櫻花可看又可嚐

涵碧樓推專案　櫻花可看又可嚐

春天來臨，台21線前往日月潭公路兩旁開滿粉紅櫻花，正值到涵碧步道賞櫻的最佳時機；日月潭涵碧樓特別推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，讓遊客在春意盎然的湖光山色中，盡享浪漫的櫻花季美景與美食。

晶晶體常遭白眼　台灣語言有貴賤

晶晶體常遭白眼　台灣語言有貴賤

九族文化村櫻花女王號纜車今首發

九族文化村櫻花女王號纜車今首發

國旅真的沒優點？PTT曝「1好處」：出門不用擔心

國旅真的沒優點？PTT曝「1好處」：出門不用擔心

日月潭御朝渡假村龍年嶄新轉型起跑

日月潭御朝渡假村龍年嶄新轉型起跑

關鍵字：

國際遊客語言宣傳日月潭日月潭觀光圈聯盟

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面