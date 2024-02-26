台灣男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！兩手戴金戒指　刺青被認出

▲死者身上有刺青，臉滿是血跡。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）

記者曾羿翔／綜合報導

泰國驚傳有台灣人遭到槍殺命案！曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近的廢棄商店裡25日發現了一具男性遺體，死者頭部有3個彈孔。據了解，死者年齡約在45至50歲之間，右手小指與左手中指都戴著金戒指。最新泰媒消息指出，一名台灣男性罪犯被槍殺後遭棄屍，詳細案情仍待警方調查。

根據泰媒報導，泰國警方在25日上午10點30分接獲通報，素萬那普機場旁的廢棄商店發現一具死者遺體，立即前往調查，死者身分為亞洲人且身上有刺青，臉上滿是血跡，身穿黑色上衣、牛仔褲與襪子，但現場並未找到鞋子。此外警方還發現，死者頭部有3個彈孔，現場有大腦組織碎片以及遺體被搬移留下的血跡，估計死亡時間超過5小時。

報導也指出，死者身上沒有發現任何身分文件，但有3181泰銖（約新台幣2800元），警方起初認為死者為中國籍或日本籍，但事後有一名刺青師認出刺青，透露死者為台灣人。

▲死者右手小指與左手中指都戴著金戒指。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）



泰國警方表示，遺體頭部有3處槍傷，左側2處，右側1處。發現遺體的機場清潔人員迪羅克·薩馬特(Dirok Samart)表示，他午休時間都會帶午餐到該地坐下來吃飯，沒想到今天卻突然發現血跡，接著發現廢棄商店中有一具遺體才嚇到趕緊報案，這個地方平常限制外人進入。

警方後續調閱監視器，發現當天有一輛紅色馬自達早上7點在犯罪現場附近繞行多次，接著停在廢棄商店疑似棄屍，於7點30分離開。確切案情仍待警方進一步調查。