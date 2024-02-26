台男遭爆頭槍殺陳屍泰國！警「比對指紋」確認　身背3罪通緝犯

▲石茂強在台遭通緝，因此偷渡海外潛逃。（圖／翻攝高檢署網站）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處廢棄商店25日發現一具男屍，由於死者手臂上刺了一個繁體的「羅」字，泰國警方推測疑似是台灣人，因此昨緊急與台灣警方聯繫，並提供指紋做辨認。刑事局警方指出，今(26日)經鑑識科比對後，證實死者身分就是44歲的通緝犯石茂強。

泰國25日傳出一具無名男屍案，該名男子陳屍在機場旁一處雜草叢生廢棄商店內，頭部左右各有一處彈孔，死亡時間已5小時以上，推測應是遭人槍殺後棄屍在此，陳屍地應非案發第一現場；由於現場並未尋獲相關證件，泰國警方仔細勘驗屍體，發現死者手臂上還有一個「羅」字刺青，研判死者可能是台籍人士，因此昨緊急與台灣警方取得聯繫，並提供指紋比對身分。

刑事局表示，昨晚間接獲泰方聯繫，初步比對死者外觀，推測可能是台籍人士，為求慎重，因此再請泰方提供指紋，今(26日)上午鑑識科經比對指紋，確認該名死者就是台籍通緝犯、44歲的石茂強。刑事局指出，石茂強身負3罪，包括槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、以及交通過失傷害，因此遭到警方通緝，並公開照片，但石茂強透過偷渡方式潛逃出境，從此行蹤成謎，未料竟魂斷異鄉。

刑事局表示，案發至今不過一天時間，目前許多資訊仍在持續確認，但本案也顯示我方與泰方合作、聯繫網路非常密集，案發第一時間泰國警方就已同步通報台方，顯見我泰國聯絡官與當地警方合作非常密切。

▼死者石茂強。（圖／翻攝自石茂強臉書）