台通緝犯在泰國遭槍殺棄屍！最初遇害地點疑曝光　搜出半公斤K他命

▲泰國驚傳台男遭開槍爆頭身亡，44歲死者石茂強疑似先在一處住宅被殺害後，才被棄屍於曼谷機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）

記者張寧倢／編譯

44歲台灣通緝犯石茂強25日陳屍在曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處廢棄餐廳，頭部有彈孔，手臂有繁體的「羅」字刺青。泰國警方發現一輛可疑紅色轎車曾出沒陳屍地點與另一棟住宅，住宅屋內不僅有血跡，還有一包約半公斤的K他命，疑似是石茂強遭槍殺的犯案現場，隨後才被棄屍機場附近。

▲泰國警方調閱監視器，鎖定了一輛疑似棄屍的紅色可疑車輛。（圖／翻攝自YouTube）

根據泰媒dailynews報導， 警方調閱監視器資料發現一輛可疑的紅色馬自達車輛，曾經徘徊繞行在石茂強陳屍地點附近，並短暫停留在廢棄餐廳門口，而同一輛車當天早晨則是停在一戶三層樓連棟住宅外，於是帶員前往搜索。

北欖府警方與蘇凡納布機場警察局25日深夜10時突襲搜索位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）一處集合式住宅社區。據稱，現場還發現一輛未掛牌照的紅色摩拖車停在屋外，目擊者表示，這是石茂強騎的摩拖車。

▲泰國警方25日深夜出動搜索另一處曼谷連棟住宅，疑似就是石茂強最初遭槍殺的地點。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

報導指出，泰國警方在住宅浴室裡發現血跡，並查獲包裝在白色塑膠袋中、重量約半公斤的毒品愷他命（K他命）藥丸，現已經被作為證據扣押，以利調查。警方還表示，屋內有部分區域看起來像是被人用化學物質銷毀證據，估計犯案者約有4到5人，很可能已經出境泰國，目前警方正在對目擊者進行問話，但無法透露細節。

▲石茂強遺體在機場附近一處廢棄房屋被發現。（圖／翻攝自Khaosod English）

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