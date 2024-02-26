台通緝犯遭爆頭慘死！揹「3條通」搭船偷渡跑路　家屬急赴泰認屍

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自臉書、YouTube）



記者張君豪、黃資真／台北報導

一名台籍男子25日傳出在泰國遭槍殺，被棄屍在素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）旁一處廢棄餐廳，刑事局今(26)日證實其身分為去年2月被通緝的44歲石茂強，台駐泰代表處目前已連絡上家屬，準備前往泰國認屍。

初步了解，44歲石茂強身揹槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、過失傷害等3件案子，因搭船偷渡出境跑路，遲未到案於去年2月遭到桃園地檢署發布通緝，石並未有幫派註記資料。

而石的遺體被泰警發現時身上沒有證件，但有繁體中文字刺青，才會找台駐泰代表處警察聯絡官幫忙比對指紋釐清身分，目前代表處也連絡上石男家屬，準備赴泰國認屍，同時會協助家屬處理後續喪葬事宜。

▲死者手臂上刺有「羅」字。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）



根據泰媒報導，25日中午一名機場清潔工人帶著食物準備到附近吃飯，路過一間廢棄餐廳時意外發現一具男屍，立即報案，警方初步勘驗，石男頭部左側有2處槍傷，右側則有1處，身體、手臂和臀部都有紋身，右手小指和左手中指戴有戒指，警方研判死亡已5小時，並在商家前方發現一雙黑色手套和人體腦部殘骸，以及半公斤重的毒品K他命。

透過監視器畫面發現，有輛紅色馬自達在附近繞了幾圈，疑似在尋覓棄屍地點，最後朝屍體被發現的餐廳駛去，目前仍在追緝嫌犯身分中。