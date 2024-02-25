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日美韓16個國際城市聯合拜會　黃偉哲感謝出席台灣燈會啟燈

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲25日上午，接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂，彼此交流、場面熱絡，黃偉哲市長對所有國際城市訪賓遠道而來，以行動支持台南致上最誠摯謝意。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常感謝各位來自日本、韓國、美國的好友出席昨晚台灣燈會啟燈儀式。台灣燈會是400系列活動的第一個國家級慶典，同時，也是台南睽違16年後再度主辦，感謝在座各位以行動展現對台南的支持，不僅為台灣燈會增添光彩，更是台南城市外交成果的展現。期盼未來持續透過城市間在文化、教育、體育、產業、農產、美食的交流與合作，讓雙方市民間能藉由彼此瞭解並增進友誼。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步提到，25日的啟燈儀式現場約有85萬人，台南希望藉著舉辦活動跟國際朋友分享傳統文化與節慶的喜悅，對台南市民而言，除了行銷台南，也希望鼓勵台南市民到各個友誼城市觀光。2024年台南尚有許多重要的活動即將登場，下半年計畫舉辦台日交流高峰會、文博會、台灣設計展、南瀛國際民俗藝術節等重要盛事，希望屆時能再度邀請到各位前來參與。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日本山口縣村岡嗣政知事，代表日本13個城市訪問團致詞表示，非常感謝2024年元旦能登半島的地震收到來自台灣的眾多資源。出席燈會啟燈儀式，感到榮幸與興奮，而對於台灣民眾與各國朋友都來參與儀式、現場琳瑯滿目的燈籠，以及在表演節目中也有一些日本特色文化的展現，感到非常開心。希望未來與台南進行更多文化、歷史、運動等各方面交流，大家一起往前邁進。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

來自美國的加州托倫斯市(City of Torrance)陳光豪(George Chen)市長說，此次特地戴了上次來訪時收到的台南蘭花領帶，也帶了托倫斯市府團隊來到台南。除了岳父是台南人，也有許多親戚在台南，跟台南淵源很深，很榮幸此次有機會體驗台南多元的文化特色。昨晚出席的台灣燈會更深深感受到，燈會不僅點亮了星空的夜晚，也燃起了人與人間的互動往來，深深祝賀台南400年。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一位同樣由美國加州專程遠道而來的西科紋納市(City of West Covina)吳桐淮(Tony Wu)市長致詞提到，此次為了展現西科紋納市對台南的重視，特地帶了夫人、市議員、市經理、法律顧問等專業團隊來，除了享受昨天的美麗的台灣燈會外，也想藉由兩市姊妹市的關係，為台南在西科紋納市拓展台南農產品、水產品外銷，也盼於投資、教育、農業、學生交換層面強化兩市交流。西科紋納市去年也剛慶祝100年，但相較於台南的400年，就像是小嬰兒一般，尤其台南是民主鬥士的發源地，未來有很多可交流地方，也希望向西科紋納市民介紹台南古都文化之美。

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

23日甫與台南簽署為友誼市的韓國慶州市朱洛榮市長，盛讚參觀的台灣燈會是一場以璀燦奪目的台南為主題的未來技術與傳統藝術相結合的燈光盛宴。台南與慶州有許多相似之處，慶州是韓國最古老的城市，台南也是台灣最古老的城市。身為台南第51個締盟城市，很開心藉此機會見到與台南的共同朋友-日光市，一起祝賀台南400及台灣燈會圓滿成功！

▲台南市長黃偉哲接見應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與今日聯合拜會貴賓共計有16個城市訪問團，多為台南締盟城市，或為長年與台南友好互動的城市，包括日本13個城市（山口縣、仙台市、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、京都市、土浦市、那珂市、前橋市、水上町、青森縣、本庄市）、美國2個城市（加州的托倫斯市與西柯紋納市），以及韓國1個城市（慶州市），黃市長於會場逐一與各訪團代表互贈禮品、致意寒暄，城市友誼因此增溫。

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國際城市黃偉哲台灣燈會啟燈

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