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2024台灣燈會在台南　黃偉哲：向世界行銷台南魅力

▲交通部觀光署署長周永暉及台南市長黃偉哲，共同介紹2024台灣燈會亮點，並邀請國內外遊客來府城一同「龍耀台南」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署署長周永暉及台南市長黃偉哲，共同介紹2024台灣燈會亮點，並邀請國內外遊客來府城一同「龍耀台南」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會睽違16年重返台南，為讓更多國內外遊客瞭解此次燈會展出項目，交通部觀光署24日舉辦國際記者會，由署長周永暉及台南市長黃偉哲共同介紹燈會亮點，並邀請國內外遊客來府城一同「龍耀台南」。

市長黃偉哲表示，台南是一座充滿歷史與文化底蘊的城市，也是高科技晶片技術的產地。2024台灣燈會為台南400揭開序幕，展現自1624到2024，台南400年古都的多元文化特色、自然生態特質及高科技發展等特性。適逢生肖龍年，這次以「龍耀台南」為主軸，規劃二大燈區：「安平燈區」、「高鐵燈區」。透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，呈現台南傳統與科技並存的文化首都豐沛實力。

交通部觀光署長周永暉感謝主辦單位台南市政府及策展團隊的努力，也感謝所有藝術家、演出團隊、工作人員和志工們的參與。歡迎國內及國外的遊客，來台灣燈會賞燈，享受一場光之饗宴，品味光影藝術的熱情招待，體驗台南多元文化的精髓和獨特魅力。

▲交通部觀光署署長周永暉及台南市長黃偉哲，共同介紹2024台灣燈會亮點，並邀請國內外遊客來府城一同「龍耀台南」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的台灣燈會十分精采，其中「高鐵燈區」整體展區將展出300件以上光影燈藝作品，策展包含「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」。其中高達22公尺之主燈「龍來台灣」坐落於「主展區」，主燈造型原生構想融入建於1684年間之台南大天后宮殿前石柱龍形神韻，展現出龍遊四海，乘風破浪之雄偉姿態，充分彰顯台灣燈會在台南的榮耀，也藉此期盼新的一年觀光起飛、飛龍在天。

「城里有光」展區，融入台南文化特色及在地元素，結合科技、聲光、多元媒材呈現出15件大型作品。其中高達16米的「∞立方」作品由台積電獨家贊助，以鏡面裝置結合流動燈光，在燈區中格外耀眼醒目，整體作品以府城為發想，運用鏡面於日夜產生豐富的光影變化，敘述著台南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態。而投影在會展中心牆面上的「靈動的目光」，其靈感來自於大台南會展中心建築上獨特的鯨魚腹造型。透過光雕讓人們透視台南400年的多元文化並展望未來。

▲交通部觀光署署長周永暉及台南市長黃偉哲，共同介紹2024台灣燈會亮點，並邀請國內外遊客來府城一同「龍耀台南」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，位於沙崙綠能科技示範場域的「綠能燈區」，所有燈具光源皆由綠能裝置發電供給，為全國首次創舉，更呼應環保淨零的普世潮流。競賽燈區展出逾250件各界作品，與主展區作品共同呈現2024台灣燈會在台南的豐富多樣性。

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