全球旅遊振興機構參訪台灣燈會　黃偉哲邀深度體驗府城風情

▲全球旅遊振興機構到台南參加2024台灣燈會，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山親自接見該機構行政室長金補暻等人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



全球旅遊振興機構（TPO）24日，不遠千里來到台南參加2024台灣燈會，並為台南迎向400年帶來祝福，由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山親自接見該機構行政室長金補暻（Kim Bo kyong）及主任黃依琳，並代表台南市觀光產業與市民朋友致上歡迎及感謝。



黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，也是台灣歷史文化的起源地，不僅擁有山海美景風光，也以米其林美食之都聞名國內外。今年適逢台南400，許多精彩活動陸續展開，邀請金室長和全球旅遊振興機構的人員白天欣賞美麗的蘭花展，夜晚觀看璀璨的台灣燈會。

黃偉哲指出，台南觀光連續得到國際媒體肯定，榮獲英國《國家地理旅遊》雜誌公布之「2024 年全球最酷景點」，CNN 更評台南為2024 年最佳參訪地（Where to go in 2024: The best places to visit），期盼未來與TPO有更多更深入的交流，並持續透過TPO的平台發布、提供台南的旅遊資訊給更多的國家。

全球旅遊振興機構（TPO）室長金補暻也表示，台南做為TPO的會員國，ㄧ直非常積極推動國際觀光，非常感謝此次台南市政府的邀請，未來TPO會全力協助台南推廣旅遊資訊。



台南市政府表示，2024為台南400，許多國家重要節慶盛會如台灣燈會及台灣文化創意博覽會、台灣設計展等重點活動都規劃於台南舉辦，更有全球蘭花界重要盛會第23屆世界蘭展及第20屆台灣國際蘭展同步舉行。台南市整體的觀光資源精采多元，未來希望透過TPO的協助，開拓國際旅遊市場，吸引更多旅客造訪深度體驗不一樣的台南。