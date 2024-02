全球旅遊振興機構參訪台灣燈會　黃偉哲邀深度體驗府城風情

▲全球旅遊振興機構到台南參加2024台灣燈會,台南市長黃偉哲、副市長葉澤山親自接見該機構行政室長金補暻等人。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導



全球旅遊振興機構(TPO)24日,不遠千里來到台南參加2024台灣燈會,並為台南迎向400年帶來祝福,由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山親自接見該機構行政室長金補暻(Kim Bo kyong)及主任黃依琳,並代表台南市觀光產業與市民朋友致上歡迎及感謝。



黃偉哲表示,台南是台灣第一個城市,也是台灣歷史文化的起源地,不僅擁有山海美景風光,也以米其林美食之都聞名國內外。今年適逢台南400,許多精彩活動陸續展開,邀請金室長和全球旅遊振興機構的人員白天欣賞美麗的蘭花展,夜晚觀看璀璨的台灣燈會。

黃偉哲指出,台南觀光連續得到國際媒體肯定,榮獲英國《國家地理旅遊》雜誌公布之「2024 年全球最酷景點」,CNN 更評台南為2024 年最佳參訪地(Where to go in 2024: The best places to visit),期盼未來與TPO有更多更深入的交流,並持續透過TPO的平台發布、提供台南的旅遊資訊給更多的國家。

全球旅遊振興機構(TPO)室長金補暻也表示,台南做為TPO的會員國,ㄧ直非常積極推動國際觀光,非常感謝此次台南市政府的邀請,未來TPO會全力協助台南推廣旅遊資訊。



台南市政府表示,2024為台南400,許多國家重要節慶盛會如台灣燈會及台灣文化創意博覽會、台灣設計展等重點活動都規劃於台南舉辦,更有全球蘭花界重要盛會第23屆世界蘭展及第20屆台灣國際蘭展同步舉行。台南市整體的觀光資源精采多元,未來希望透過TPO的協助,開拓國際旅遊市場,吸引更多旅客造訪深度體驗不一樣的台南。