把握今天！斗六萬顆燈籠高掛老街　「麋先生MIXER」壓軸開唱

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛！市公所舉辦「2024年斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」湧進人潮共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所於太平老街歡慶元宵佳節，今年起首次舉辦於23日起為期三天的「2024斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」，活動三天邀請多組知名樂團、街頭藝人及表演團體，結合豐富的市集攤販及手作活動，在一萬六千多顆的燈籠海下，帶動龐大的觀光人潮，為太平老街增添許多色彩。

▲斗六市市長林聖爵發放小提燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



活動首日由「Scoil Rince Taiwan台灣愛爾蘭舞團」、「魔術表演」、「榴中腰鼓隊表演」、「雜耍特技」、「DA-Song阿嘎」及最後壓軸是曾獲金曲獎的「Crispy脆樂團」揭開序幕；第二天則有「雲林國小熱舞團」、音樂祭知名樂團「芒果醬Mango Jump」、「救護G樂團」、「小丑活動」、「王哲威、蔡羽忻」以及兩場的「猜燈謎活動」最後壓軸同樣是音樂祭知名樂團「溫蒂漫步Wendy Wander」。

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



今日持續由「美猴王報喜秀」、「肆月&炭烤幸福阿民」、知名歌手「舞思愛」、「王宏恩」展開精彩演出，最受注目的壓軸邀請到曾獲金曲獎的「麋先生MIXER」為活動畫下完美句點。斗六市公所指出，除了舞台表演外，市集攤販有各種美食、點心、飲品、飾品，參與活動的民眾除了欣賞表演外，還能享受逛市集的樂趣。

斗六市長林聖爵表示，燈海節以太平老街上由斗六市 18 所國中小學的學生共同參與繪製的萬盞燈籠為背景，結合知名的樂團及藝人表演，加上豐富的市集與手作活動，讓參與活動的遊客感受斗六熱鬧的氛圍，達到活化老街的效果。歡迎全國各地的朋友把握今日，逗陣來斗六，逛老街、賞燈籠、看表演，共度元宵佳節。

▲活動三天邀請多組知名樂團、街頭藝人及表演團體，結合豐富的市集攤販及手作活動，湧進人潮共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）