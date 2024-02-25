這張泡湯宣傳圖被檢舉「真變態」　陸業者：是日式風格

記者任以芳／綜合報導

大陸河南的一家溫泉店宣傳圖讓人感覺「很變態」，起因是女浴室門口提醒泡湯正確流程，配圖是一名小女孩，背後後站一位老先生，不少女性顧客看了門口懸掛的圖片感到不舒服，店家則回應不會改變。

▲ 洛陽業者推出泡湯流程宣傳圖，讓女性顧客感到不舒服 。（圖／翻攝 抖音法治進行時）

陸媒《瀟湘晨報》報導指出，該起事件發生在河南洛陽一間泡湯中心。顧客拍攝影片顯示，女性泡湯入口的照片圖示和文字，提醒「泡溫泉的正確流程」，流程配圖是「小女孩後面站著一位老先生」。

拍攝的網友對此說「「看這個圖片，真變態。」

▲大陸網友看到這張泡湯宣傳圖想起韓國電影《熔爐》 。（圖／翻攝 抖音法治進行時）

不少網友也表達看法，「想到了韓國電影《熔爐》，一個老頭趴在上面看小女孩，感覺恐怖。」也有人認為圖片沒有什麼問題，日本泡湯確實有混浴情況，該照片只是配圖，不是示意圖。

溫泉中心的工作人員也回覆，該店是日式風格，顧客之間的想法不一樣。「不會因為某個人去肆意更改圖片和風格。一百個顧客有一個說不舒服，我們去更改，這麼多人，你覺得我們做得到嗎？」

這起事件鬧到相關主管機關，責令涉事溫泉店整改，撤下爭議圖片和所有的爭議元素，預告有工作人員上門去查。

最終，溫泉中心也妥協發佈說明，「近日，我店懸掛的裝飾畫引起部分網友議論，對此我店深表歉意。我們積極採納顧客和網友建議，已將裝飾畫拆除」。