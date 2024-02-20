10歲童幫妹買小吃遭「煙火炸腦」慘死！爸目睹崩潰發文：幫找兇手

▲男童遭到沖天炮炸後腦杓，傷重不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

河南開封市尉氏縣「網紅橋」東北角附近日前發生一起發生恐怖意外，一名10歲男童為了幫妹妹買小吃，和爸爸走在街道上時突然被沖天炮擊中腦部，導致後腦杓炸開，當場失去意識，送醫後仍回天乏術，然而兇手至今仍未尋獲。對此，家屬也在社群平台發文求助，當局也已成立專門聯合工作小組，正全力展開相關工作。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，這起事件發生在本月12日晚間，河南開封市尉氏縣「網紅橋」東北角附近，一名10歲男孩「樂樂」（化名）被帶尖的、類似「狼嚎火箭」的煙火插住後腦勺並發生爆炸，導致樂樂身重傷。經多日搶救，樂樂在17日下午5時多離世。

樂樂二姑稱，12日晚間侄子一家五口從老家開車回縣城，路過事發地的一座新建橋樑時，由於現場有很多人在放煙火，一度造成塞車，因此樂樂便想拿著壓歲錢去買給妹妹吃的，並由爸爸帶著他一起下車。然而當兩人一前一後從人行道走向斑馬線時，人群中突然竄出一個類似「狼嚎」的煙火，並在插入樂樂的後腦勺後發生爆炸。

▲兇手至今下落不明，家屬發文尋兇。（圖／翻攝自微博）

二姑指出，樂樂的爸爸聽到砲響後馬上回頭查看，卻發現孩子已經倒地昏迷了，地上還留有一大片血，「孩子送到醫院，做了3次手術，醫生下了2次病危通知書，最後沒有搶救過來，親人湊的搶救費都花掉了20多萬。」雖然當時有馬上報警，但截至目前，兇手仍未被找到。

對此，樂樂的爸爸也在社群平台發文求助，並表示事發後，孩子的奶奶精神受到嚴重打擊，父母也已3天滴水未進，希望網友能轉發協助尋找放炮人，同時也留下家屬聯繫方式。尉氏縣公安局工作人員則指出，縣裡已經成立了專門的聯合工作小組，正全力展開相關工作。