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退役英國指揮官金門海印寺學佛！吃素30年　自學佛畫+寫書

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

外來的和尚好唸經！金門最高峰太武山海印寺年前來了一位來自英國的特殊志工，前英國陸軍指揮官馬克•維克斯特地來學佛，不僅自學以西方風格畫佛畫，還將他在台灣寺廟生活一個月的經歷撰寫成書，引起地區民眾熱烈討論，海印寺住持性海法師表示，歡迎馬克來到金門與鄉親結佛緣。

▲▼前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）
▲前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）

馬克•維克斯說，海印寺的歷史悠久，是國家級的古蹟，這座寺廟充滿著正面的能量，他特別感謝住持和尚性海師父的慈悲，給予他這個難得的參與機會。他表示，自己已歸依佛教超過30年吃素30年，深入研讀了眾多深奧的經典，在他的專業領域中，他是唯一一位高階主管信奉佛教的人。

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▲▼前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）

馬克•維克斯表示，他也曾親身前往大陸朝聖地藏菩薩的九華山和普賢菩薩的峨眉山，此外，在英國、尼泊爾和台灣，他也與眾多上師親近，一同深入研討佛法。他本身也自學畫佛像，創作一系列描繪佛陀生活的畫作，栩栩如生，主要是西方風格。

馬克•維克斯對海印寺的短期義工之旅充滿感激，並分享他對佛法的深層研讀與心得，他已完成一本書《A Month With a Buddhist Master》，是描述他在台灣寺廟生活一個月的經歷。

同時，他正為西方讀者撰寫一本介紹佛教基礎的書，以及一本關於阿彌陀佛的作品。他強調，未來也有可能撰寫有關海印寺的文章，此外，他目前正在進行一系列以西方風格描繪佛陀生活的創作。

▲▼前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）

馬克•維克斯強調，自己學佛的目的，就是要擷取佛陀的智慧和光明，去受惠成為內在有智慧和光明的人；然後行住坐臥，時刻牢記著要以慈悲心，平等心，無為心，無染著心，空觀心，恭敬心，卑下心，無雜亂心，無見取心，無上菩提心的去對待生命，對待所有的人事物。

▲▼前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼前英國陸軍指揮官馬克•維克斯來金門海印寺學佛。（圖／記者林名揚翻攝）

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