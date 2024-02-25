疑機車遭盜賣傷人挨告　新北男砸車縱火！苦主喊冤：跟他不熟

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區民德路今天（25日）凌晨3時許，發生一起機車毀損、縱火案。縱火燒車的男子因懷疑自己機車遭盜賣，去年曾找車主理論，並伸手賞巴掌挨告，男子懷恨在心，今晨前往車主住處，發現機車停放樓下，將其推倒後以鐵鍬砸車，隨後點燃所滲漏出的汽油離去，警方抵達，將火勢熄滅並迅速逮捕該名男子。

▲吳男遭蔡男提告傷害，今晨砸毀蔡男機車並點火焚燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有毒品前科的30歲吳姓男子，因懷疑46歲蔡姓男子偷賣自己的機車，去年曾找蔡男理論，雙方一言不合，吳男動手掌摑蔡男面部，蔡男憤而到警局提出傷害告訴，目前案件仍在審理，但吳男仍心有不甘，今天凌晨，徒步前往蔡男中和民德街住處，發現蔡男機車停放在樓下，將其拉出並推到在地，隨即拿起鐵鍬亂砸。

▲警方到場，先以滅火器控制火勢，隨即通報119前來滅火。（圖／記者陸運陞翻攝）

機車倒地後，不久開始滲漏出汽油，一旁剛砸完車的吳男，竟持打火機點火，頓時火光四起，吳男才心滿意足地離去。警方獲報，發現機車冒出熊熊火光，先用滅火器控制火勢，隨即通報119前來滅火，並循線在中和華安街16巷內，發現情緒激動、坐在路邊的吳男，警方立即將其逮捕，並帶回偵辦。

▲警方循練逮捕吳男，並依毀損、公共危險罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男到案後，不斷胡言亂語，對此事不願回應。當警方通知蔡男時，蔡男也是一臉錯愕表示，雖然認識吳男但並不熟識，去年就因誣控他盜賣機車發生爭執，並提出傷害告訴，但蔡男堅稱，根本就不熟怎麼會去賣他車。訊後，警方依毀損、公共危險罪，將吳男移送新北地方檢察署偵辦。

▲吳男遭蔡男提告傷害，今晨持鐵鍬砸毀蔡男機車，並點火焚燒。（圖／記者陸運陞翻攝）