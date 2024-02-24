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高雄也查到蘇丹紅豬肉乾！5業者進貨近200kg　全數下架回收

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中龍井區金安記食品廠所製產的豬肉乾，被查獲使用含蘇丹紅辣椒粉。（圖／台中市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄也查到了！台中龍井區金安記食品廠所製產的「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」被查出所使用的紅辣椒原料檢出蘇丹色素三號。高雄市衛生局查出，高雄共有5家下游業者進貨193.8公斤，截至今(24日)中午12點30分共回收134包、80.2公斤，持續回收中。

新北市政府衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出致癌物質蘇丹色素三號，食安處追查出龍井的金安記向該公司進購紅辣椒原料。

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食安處查出，金安記共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市。

高雄市衛生局接獲通知隨即啟動查察，經查，高雄市有5家下游業者共進貨193.8公斤，截至上午12點30分共計下架回收「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」計134包共80.2公斤，並持續回收中，後續衛生局將持續監督業者下架回收。

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