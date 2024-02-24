高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正第二分局南海路派出所，在18日下午5時許接獲線報，有1名女子被小黃運將趕下車，事後又在路邊亂攔車甚至倒臥馬路中央，警員上前勸阻還脫掉外衣，上半身僅剩下運動內衣拔腿狂奔，警方最後將人帶回派出所，經過4小時後女子才稍微清醒並搭車離去。

警方調查，45歲的曾姓女子，在北市捷運小南門站出口沿路亂攔車，甚至還直接倒臥馬路中間，讓用路人相當緊張當即報警處理，警方獲報到場之後，發現曾女倒臥馬路中央，立刻上前要將曾女扶起，但是曾女卻開始脫序行為。

▲曾女穿越中央分隔島直接跌坐在路邊（紅圈），嚇壞路過駕駛。（圖／記者邱中岳翻攝）

曾女掙脫警員，並且將外衣也脫掉，直接穿著運動型內衣沿路狂奔，最後警方在沿路追逐，在一處大樓外將人攔下，並且依照《警察職權行使法》第19條的規定，將曾女帶返派出所實施保護管束。

經過4小時後，約在晚上9時許，曾姓女子才稍微清醒，警方指出，曾女平時住在自己的車子上以車為家，車子都停放在福和橋下，自述在萬華區路邊攤與朋友喝高粱，事後喝多了就沒有記憶，警方也在曾女清醒之後確認沒有問題，才讓曾姓女子自行叫小黃並搭車離去。

▲曾女脫掉外衣掙脫警員一路狂奔，最後在一棟大樓外被警員攔下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也調閱監視器，發現曾女在捷運小南門站被運將丟包，開始沿路攔車，甚至穿越中央分隔島還不慎跌倒，差點被路過車輛撞到，最後警方即刻將人帶回派出所休息，才結束這場鬧劇。