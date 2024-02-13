富國島790旅客如期返台！2／15起可向品保協會申訴　專案小組助求償





▲台灣旅行團受困越南富國島，觀光署與品保協會介入處理。（圖／網友提供）

記者楊惠琪／台北報導

292名台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包，交通部觀光署今表示，此次事件共有4航班790人受影響，因旅行社積欠越南當地接旅行社團費款項，造成旅遊糾紛，受影響旅客將在今、明兩天分別搭乘4個航班，全數如期返台，品保協會已成立專案小組，將從2月15日起受理旅客申訴。

觀光署表示，經查本案係美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因該旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客的糾紛。

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觀光署說明，此案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷；經協調雙方雖恢復行程，但已中斷1至2天行程影響旅客。觀光署及中華民國旅行業品質保障協會將在旅客返台後，協助處理相關消費爭議。

觀光署指出，本案所涉航班，共分4班班機回台，包括2月13日1班（154人）、2月14日3班（613人）。其中2月14日有2班均已付款，會如期飛回台灣，另有1班越竹航空（165人，含在613人內），經美加國際旅行社與越竹航空協調後，將照常起飛，亦即全部航班將如期飛回台灣。

觀光署說，本案涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；另有關該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署也將蒐集具體事證，積極查察。品保協會將於2月15日開始接受申訴，申訴電話：(02)2599-5088，網址：https://www.travel.org.tw/。