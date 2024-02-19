富國島292旅客丟包案　北檢主動分他字案查年代旅遊是否涉詐

▲北檢分案調查年代旅遊丟包旅客案是否涉及詐欺罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

美加國際旅行社(年代旅遊)在農曆春節期間爆發292名出國旅客，遭丟包在越南富國島，在主管機關對年代旅遊開罰後，相關新聞持續發酵，引起各方議論，台北地檢署19日主動剪報分案，將全案交由民生專組檢察官以他字案偵辦，將向有關單位調閱資料，全案朝是否涉及詐欺罪方向偵辦。

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

美加旅行社爆發與越南接待旅行社欠款爭議，導致292名台灣旅客在大年初三(12日)遭丟包越南富國島，14日才全數返台，觀光署啟動調查，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益。

為防止旅客權益受損之情事發生及擴大，維護交易安全，觀光署處分停業3個月後，17日再宣布重罰81萬元，中華民國旅行業品質保障協會也公開請受害旅客提供證據，由品保協會協助打集體訴訟。觀光署長周永暉表示，若可舉證詐欺行為，觀光署將以詐欺罪移送。

但美加國際旅行社負責人林大鈞卻發出聲明，表示公司財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任，觀光署發文追繳積欠的甲種旅行社保證金135萬元，3月4日前未補足將撤照，林大鈞5年內不能再經營旅行社。眼見事態越演越烈，北檢主動分案調查全案是否涉及刑事責任。