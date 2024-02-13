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台灣旅客被丟包富國島　越南地接旅行社承諾「服務到旅客上機」

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲針對台灣旅客被丟包事件，越南旅行社承諾，將會繼續服務旅客至14日順利返台。（圖／網友提供）

文／中央社

數百名台灣旅客到越南富國島旅遊遭丟包，地接社越南WInnER國際旅行社今晚發布聲明，組團社年代旅遊迄今無法付款，但考量旅客權益，將會繼續服務旅客至明天順利返台。

數百名台灣旅客10日抵達富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包，並憂心14日無法如期返台。

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越南WInnER國際旅行社今晚發表聲明指出，事件已持續兩天，年代旅遊怪罪WInnER「惡意丟包」，實則為年代旅遊並未付款，且迄今仍無法付款。但基於人道主義將以客人安全為優先，WInnER會繼續服務旅客到明天順利返台。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱向中央社表示，他這次一共接了年代旅遊共計292名旅客，但因為年代旅遊迄今只付了1/10不到的款項，他才會要求每名客人付720美元繼續行程。

唐凱指出，目前共計約90名旅客先行支付720美元，昨天交通部觀光署駐胡志明市辦事處打電話來關心，希望他能「以遊客安全為優先」，他於是決定先將全部旅客找回來走完行程，之後再設法向年代旅遊追回欠款。

唐凱表示，由於先前還掌握到年代旅遊尚未付清包機費用給越竹航空，擔心旅客14日無法如期返台，直到今天下午越竹航空表態，願在被欠款的情況下載客飛返台灣，WInnER也會服務旅客直到搭上飛機。

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