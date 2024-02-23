花蓮漁港多功能漁業場館完工　徐榛蔚：來花蓮採買新鮮漁獲

▲▼花蓮漁港多功能漁業場館全新完工，待驗收後即可啓用 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮漁港多功能漁業場館二期改善工程日前已全面完工，花蓮縣長徐榛蔚21日下午在農業處長陳淑雯陪同下前往視察，並針對整體魚市設計規劃提出相關建議，期待未來攤商進駐，帶動魚市及周邊整體觀光發展。

徐榛蔚表示，花蓮是海洋觀光發展的重要基地，花蓮縣政府致力提升花蓮各漁港及魚市整體景觀與設施，持續投注經費並加強整體活動空間，目前花蓮漁港多功能漁業場館二期改善工程已經完工，待驗收啟用後攤商們將陸續進駐並展售新鮮漁貨，歡迎民眾及旅客前往採買選購，把最新鮮現撈漁獲帶回家。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往視察，針對整體魚市設計規劃提出相關建議。

花蓮漁港多功能漁業場館（向日廣場）屬地中海風情歐式建築，曾被譽為花蓮美麗私房景點之一，因歷經多次季風及颱風影響，以及承租業者裝修，設施老舊且鐵皮屋環境髒亂，遂提出「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置」之計畫，分期執行新建觀光魚市，以推動多樣化休閒為主，提升漁港觀光旅遊服務品質。

目前第一期工程（L型觀光魚市）已於2019年完工，規劃14個營業空間（6個生鮮及8個熟食空間），第二期工程（一期建物合併規劃及改善）則於今年1月完工，增建8個營業空間，並針對整體園區進行自然與人文之景觀綠美化規劃，營造舒適之休憩環境，期待未來可結合多功能漁業場館、賞鯨活動、海洋深層園區及海洋博物館等，打造海洋觀光廊道。

