花蓮蚊子洞橋受災重建！便道年前完工　暫禁3.5噸以上車輛通行

▲▼花蓮富里鄉蚊子洞橋便道經全力趕工，於農曆春節假期首日開放一般通行。（圖／花蓮的政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉永豐村蚊子洞橋受到去年9月海葵颱風豪雨影響，河道水量過大沖刷橋墩，造成基礎沉陷、橋面曲折變形，為維護農民通行權益，花蓮縣政府另於橋樑下游處規劃臨時便道， 日前工程施作完成為提供當地居民通行便利，已趕在農曆年前開放通行，但考量混凝土路面養護，暫時限重3.5噸以下車輛通行，待28天後開放全面通行。

縣長徐榛蔚表示，蚊仔洞橋於民國71年12月竣工，鋼筋混凝土T型樑橋結構，總長 45.05公尺，橫跨鱉溪，為農民耕作進出要道，使用已逾40年，橋樑受損後縣府立即啟動災後復建機制，積極向中央爭取並獲核定經費 4,814萬2,000元辦理復原重建工程，目前已在規劃設計中，核定形式為預力I型樑橋，考量舊有橋樑為單車道、寬度5公尺較於狹窄，不合時宜，將增加至7.5公尺，拓寬為雙線車道，讓通行會車更方便安 全。

▲考量路面養護，暫開放3.5噸以下車輛通行，待28天後開放全面通行。

臨時便道位置經會同經濟部水利署第九河川分署、農業部農田水利署花蓮管理處、富里鄉公所等相關單位評估，依地勢選擇溪底較平坦處施作，全長約335公尺，溪底路段埋設RCP管保留通洪斷面， 並以漿砌塊石收邊避免基礎沖刷，另設置防撞桿等安全設施，併同銜接既有道路全面修整，於農曆年前開放通行。

農業處長陳淑雯說明，蚊仔洞橋重建工程等細部設計完成後， 依程序必須提報農業部農村發展及水土保持署審查，也因為橋梁位於中央管河川治理範圍內，依法規尚須提出申請取得同意，預估完工時間為114年2月，現以便道替代原通行路線，特別提醒民眾及農友經過時務必減速慢行、注意安全，工程部分後續會儘快發包施工，讓鄉親早日回歸正常生活。