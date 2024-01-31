不只中捷藍線！政院今再核定「綠線延伸可行性」　124年完工

▲行政院核定台中捷運綠線延伸可行性。（資料圖／記者游瓊華攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院1月29日才核定台中捷運藍線綜合規劃，今(31日)行政院再核定台中捷運綠線延伸可行性研究，交通部長王國材表示，台中捷運綠線延伸目標預計民國124年可完工。

台中捷運綠線烏日文心北屯延伸，總經費355.91億元，其中用地費13.59億元、自償性經費90.22億元，另非自償性經費252.10億元，其中中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，台中捷運綠線延伸計畫後續可銜接規劃中之捷運彰化鹿港線節點；往北延伸至大坑，有助於大坑風景區觀光人潮輸運。

由於可行性研究核定後，綜合規畫作業預計要2年時間，交通部長王國材指出，中捷綠線延伸預計民國124年可完工。

交通部進一步指出，計畫通車後，除可服務台中市大坑地區、彰化縣彰化市及擴大彰東都市計畫當地民眾往返臺中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網、加強可及性，亦可促進中彰區域都市發展，行政院表示宜加速推動。

台中捷運綠線延伸計畫後續辦理事項，涉及擴大彰東都市計畫案，交通部表示，行政院也請彰化縣政府後續加速辦理該都市計畫案相關事宜；同時，為加速該捷運建設與彰東都計案推動，行政院指示原則同步進行本計畫及彰東都計案之相關作業。

交通部指出，後續台中市政府將接續辦理綜合規劃作業，應再研議提升運量相關配套措施、妥適因應相關財務風險、票價調整合理假設及財務效益合理估算。