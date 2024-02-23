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【廣編】銷售破億！超商無糖茶銷售常勝軍　再推怪物級必喝新品！

▲▼超商,無糖茶,茶裏王.新品,茶裏王伯爵紅茶。（圖／茶裏王提供）

▲2023年銷破億！超商無糖茶「冠軍」是它，茶裏王再推怪物級必喝新品。

圖、文／茶裏王提供

台灣茶飲蓬勃發展，根據經濟部的統計，2023年國內非酒精飲料業產值可望再創歷史新高570億元，其中茶類飲料是最大功臣！根據統一超商銷售資料統計，2023年常溫無糖茶熱銷商品，「茶裏王日式無糖綠茶」、「茶裏王四季春茶」皆榜上有名。其中四季春茶清爽回甘、無糖無香料的特色，上市短短半年，就寫下了銷售額破億的驚人紀錄，繼四季春茶熱銷後，又將推出另一款怪物級新品-茶裏王伯爵紅茶。

茶裏王在怪物級新品上，先是克服了「無糖紅茶」苦澀的問題，又同時保留香醇茶香，推出了令人驚豔的「茶裏王伯爵紅茶」。透過單細胞生茶萃取技術，還有獨特冷震波技術，復刻了紅茶現泡口感，再搭配最適水質、水溫及時間，使茶韻保有最原始的清香、溫和不苦澀。

新品「茶裏王伯爵紅茶」相傳是因19世紀英國格雷伯爵喜愛而得名，成為現今非常受歡迎的茶飲口味，有著柑橘的特殊清香，不論是忙碌的工作周間，還是休息的午後時光，都很適合喝上一杯。

現在7-ELEVEN與茶裏王推出獨家促銷，2024/2/21起嚐鮮價單瓶19元，兩瓶合購價只要35元幸福的銅板價！

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