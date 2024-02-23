超商禮盒半價！網友超幸運搶到7-11高帽子買1送1　全家5折開跑App可查清單

▲網友這兩日在7-ELEVEn買到高帽子買1送1，直呼自己超幸運！（圖／取自全家便利商店/7-11超商新品＆好物分享區）

記者楊智雯／綜合報導

年後各大超商春節禮盒陸續降價清倉，有民眾發現高雄一間7-ELEVEn一出清，半小時就秒殺，這幾天網友們紛紛到各地超商現場找機會撿便宜，尤其是高單價的高帽子禮盒最快被搶光，許多人跑了好幾間都買不到，有網友這兩日又在7-ELEVEn買到高帽子買1送1，立刻在臉書《全家便利商店/7-11超商新品＆好物分享區》分享戰利品，直呼自己超幸運！

網友說自己去全家都找不到高帽子「想說沒戲唱了，去7-11寄貨時居然巧遇買1送1，也真是太幸運了吧！」超幸運留言吸引許多網友分享「我也在7-11看到買1送1，但架上只有一盒」、「我昨天去也是只有1盒，店員說之後再補給我，不然就通知退費」、「我買到金盒跟蛋捲，真的超好吃」、「這組粉色買1送1是2/21才開始的新活動，不是春節禮盒」！

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▲全家便利商店，即日起再推出指定禮盒5折價。（圖／取自全家便利商店/7-11超商新品＆好物分享區）

2/20剛結束6.9折的全家便利商店，即日起再推出指定禮盒5折價，網友又開始到超商掃貨，「我跑很多間全家看到鮮奶跟可可蛋捲，就是花生蛋捲都沒了」、「路過全家，請店員刷條碼，打5折了」、「每年就是這時候當禮盒富翁了，打折真的好好買好划算」。

▲全家便利商店App中的「地圖趣」可以看到每家門市剩下的禮盒存貨數量和清單。（圖／翻攝全家便利商店App）

不少網友看到大家的戰利品也想衝去買，直問哪家門市貨比較多，專業網友教學直接進全家便利商店App中的「地圖趣」，選「禮盒激省選單」，就可以看到每家門市剩下的禮盒存貨數量和清單，鎖定門市再出發就不會白跑一趟了！